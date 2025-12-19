快訊

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

布朗大學槍案嫌犯身分曝！靠「綠卡樂透」移民美國 川普下令暫停抽籤

自救？憲法訴訟法修正案恐逆轉 憲法法庭今年首件判決下午3點出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

金曲孫淑媚領軍倒數 彰化市31日晚間旭光西路辦2026跨年晚會

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026。圖／市公所提供
迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026。圖／市公所提供

迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026，還有抽獎活動，獎項包括 iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐等多項大獎。

市公所指出，「馬年」跨年晚會除由孫淑媚陪同倒數外，邀請到陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組藝人接力演唱，以及社區、學校及民間團體輪番演出，呈現舞蹈、國樂、歌唱、熱舞等節目。市長林世賢市長邀請全國各地朋友，一起到彰化與鄉親共度難忘的跨年夜。

市公所社會課表示，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口），將12月31日上午8時起至115年1月1日凌晨5時止實施交通管制，汽、機車請勿駛入。民眾如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場。

彰化市公所特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會，對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持與贊助。對於跨年晚會活動地點或相關資訊仍有疑問的民眾，歡迎洽詢彰化市公所，電話：（04）7222141分機 1715、1714。

迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，還可以摸大獎。圖／市公所提供
迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，還可以摸大獎。圖／市公所提供
迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，並有社區、學校及民間團體輪番演出，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026。圖／市公所提供
迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，並有社區、學校及民間團體輪番演出，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026。圖／市公所提供

跨年晚會 彰化

延伸閱讀

鍾欣凌驚傳運動過量體力透支！「舞蹈Battle」跳到虛脫

跳跳馬小提燈樣式曝光 彰化月影燈季27日點燈首發

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」　小編神回應掀熱議

安心亞「打人嗆聲、耍流氓」畫面流出　女星殺夫被打到掛彩

相關新聞

彰化溪湖24年一次建醮大典祈安醮涉占用路肩 警：3天內拆除

彰化縣溪湖鎮24年一次建醮的敬保壇，預定明（20日）舉辦遶境活動，被民眾投訴搭設牌樓及祈安醮影響交通，溪警警分局採明快處...

等了三任市長！大安媽祖像明年7月完工 業界大老：沒配套絕對賠慘

大安港媽祖文化園區巨型媽祖雕像可望於明年完工，即將成為在地新地標，目前正在進行主結構的鋼構工程，台中市觀旅局上周宣布將釋...

大台中轉運中心上梁 預計明年上半年完工 串接舊城區交通

大台中轉運中心位於台中火車站旁，2022年動工，目前進入工程後半，今天舉行上梁典禮，預計明年上半年完工，將串接台鐵、客運...

金曲孫淑媚領軍倒數 彰化市31日晚間旭光西路辦2026跨年晚會

迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，並由金...

跳跳馬小提燈樣式曝光 彰化月影燈季27日點燈首發

彰化縣政府近年舉辦「月影燈季」屢獲好評，尤其連續推出的PVC充氣小提燈更掀起蒐藏熱潮，只要消息一公布，總吸引民眾提早排隊...

從海洋到天空 農業部用繪本訴說台灣里山倡議永續故事

農業部農村及水土保持署歲末推出「你知我行．里山倡議」繪本第二輯。此輯持續收錄台灣農村社區以在地智慧，獲選為聯合國里山倡議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。