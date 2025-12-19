聽新聞
金曲孫淑媚領軍倒數 彰化市31日晚間旭光西路辦2026跨年晚會
迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026，還有抽獎活動，獎項包括 iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐等多項大獎。
市公所指出，「馬年」跨年晚會除由孫淑媚陪同倒數外，邀請到陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組藝人接力演唱，以及社區、學校及民間團體輪番演出，呈現舞蹈、國樂、歌唱、熱舞等節目。市長林世賢市長邀請全國各地朋友，一起到彰化與鄉親共度難忘的跨年夜。
市公所社會課表示，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口），將12月31日上午8時起至115年1月1日凌晨5時止實施交通管制，汽、機車請勿駛入。民眾如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場。
彰化市公所特別感謝在地企業矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會，對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持與贊助。對於跨年晚會活動地點或相關資訊仍有疑問的民眾，歡迎洽詢彰化市公所，電話：（04）7222141分機 1715、1714。
