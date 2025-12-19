金曲孫淑媚領軍倒數 彰化市31日晚間旭光西路辦2026跨年晚會

迎接2026年到來，彰化市預定12月31日晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬年」跨年晚會，邀請多組藝人接力表演，並由金曲歌后孫淑媚陪伴大家一同倒數迎接2026，還有抽獎活動，獎項包括 iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐等多項大獎。

市公所指出，「馬年」跨年晚會除由孫淑媚陪同倒數外，邀請到陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等多組藝人接力演唱，以及社區、學校及民間團體輪番演出，呈現舞蹈、國樂、歌唱、熱舞等節目。市長林世賢市長邀請全國各地朋友，一起到彰化與鄉親共度難忘的跨年夜。

市公所社會課表示，為維護晚會活動期間交通順暢與安全，旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口），將12月31日上午8時起至115年1月1日凌晨5時止實施交通管制，汽、機車請勿駛入。民眾如有停車需求，可多加利用彰化市成功停車場。