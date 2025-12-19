聽新聞
0:00 / 0:00
彰化溪湖24年一次建醮大典祈安醮涉占用路肩 警：3天內拆除
彰化縣溪湖鎮24年一次建醮的敬保壇，預定明（20日）舉辦遶境活動，被民眾投訴搭設牌樓及祈安醮影響交通，溪警警分局採明快處置，「告誡」活動主辦單位如未改善將持續依法舉發和開罰單，祈安醮22日前拆除。
多名民眾向鎮公所、溪湖警分局投訴指稱，敬保壇搭在溪湖鎮華中街車水馬龍的道路上，已嚴重影響人車通行，若到溪湖鎮24年一次建醮大典明年元月4日，將侵害用路人權益，且道路兩旁「精神堡壘（祈安醮）」占用機車道和路肩，萬一發生交通事故將不堪設想。
警方昨傍晚前往處理，第一時間「坦白」告知民眾，主辦單位申請合法路權搭建醮壇，引起民眾不滿，經進一步說明並依違反道路交通管理處罰條例開出1200元罰單，暫息部分民怨，但有民眾認為醮壇今仍矗立道路上，罰款一次沒用。
溪湖警分局今表示，醮壇主辦單位向道路主管機關溪湖鎮公所申請半路幅的路權使用道路，實際占用道路4/5，超出核准使用範圍，警方除了依法舉發並告誡若未改善，將持續依法舉發。
警方表示，投訴民眾推派代表，由鎮長何炳樺居間協調，醮壇代表人同意今拆除醮壇前方舞台，退縮到合法申請範圍，另華中街道路兩側祈安醮（被稱作精神堡壘）本（12）月22日前拆除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言