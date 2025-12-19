快訊

彰化溪湖24年一次建醮大典祈安醮涉占用路肩 警：3天內拆除

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮24年一次建醮大典，少數宮廟在路邊放置祈安醮（俗稱精神堡壘）被挨占用行人道和路肩，警方、鎮公出所出面協調，將在本月22日前拆除。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮24年一次建醮大典，少數宮廟在路邊放置祈安醮（俗稱精神堡壘）被挨占用行人道和路肩，警方、鎮公出所出面協調，將在本月22日前拆除。圖／民眾提供

彰化縣溪湖鎮24年一次建醮的敬保壇，預定明（20日）舉辦遶境活動，被民眾投訴搭設牌樓及祈安醮影響交通，溪警警分局採明快處置，「告誡」活動主辦單位如未改善將持續依法舉發和開罰單，祈安醮22日前拆除。

多名民眾向鎮公所、溪湖警分局投訴指稱，敬保壇搭在溪湖鎮華中街車水馬龍的道路上，已嚴重影響人車通行，若到溪湖鎮24年一次建醮大典明年元月4日，將侵害用路人權益，且道路兩旁「精神堡壘（祈安醮）」占用機車道和路肩，萬一發生交通事故將不堪設想。

警方昨傍晚前往處理，第一時間「坦白」告知民眾，主辦單位申請合法路權搭建醮壇，引起民眾不滿，經進一步說明並依違反道路交通管理處罰條例開出1200元罰單，暫息部分民怨，但有民眾認為醮壇今仍矗立道路上，罰款一次沒用。

溪湖警分局今表示，醮壇主辦單位向道路主管機關溪湖鎮公所申請半路幅的路權使用道路，實際占用道路4/5，超出核准使用範圍，警方除了依法舉發並告誡若未改善，將持續依法舉發。

警方表示，投訴民眾推派代表，由鎮長何炳樺居間協調，醮壇代表人同意今拆除醮壇前方舞台，退縮到合法申請範圍，另華中街道路兩側祈安醮（被稱作精神堡壘）本（12）月22日前拆除。

