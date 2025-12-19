快訊

跳跳馬小提燈樣式曝光 彰化月影燈季27日點燈首發

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府在即將到來的馬年，結合風靡近半世紀的經典玩具RODY跳跳馬，推出造型可愛、色彩活潑的跳跳馬小提燈。圖／彰化縣府提供
彰化縣府在即將到來的馬年，結合風靡近半世紀的經典玩具RODY跳跳馬，推出造型可愛、色彩活潑的跳跳馬小提燈。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府近年舉辦「月影燈季」屢獲好評，尤其連續推出的PVC充氣小提燈更掀起蒐藏熱潮，只要消息一公布，總吸引民眾提早排隊領取。2026彰化月影燈季將於今年12月27日正式點燈，展期一路延續至明年3月1日，今年以馬年為主題，推出全新「跳跳馬小提燈」，將在點燈當天首度亮相並限量發送。

縣府指出，從龍年的「多多龍」提燈，到去年的「emoji」小提燈都深受歡迎，今年特別結合風靡近半世紀的經典玩具RODY跳跳馬，設計出造型可愛、色彩活潑的跳跳馬小提燈。12月27日晚間月影燈季點燈活動，預計於6點35分起開始發放提燈，限量2000個，顏色隨機，送完為止。

除了月影燈季，彰化縣府12月歲末活動也接力登場。12月14日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，為節慶揭開序幕；12月20日則在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，邀請9組橫跨老、中、青世代的實力歌手輪番開唱，包括「情歌王子」李聖傑、糜先生、小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，以及洪暐哲、鐘卓融Zorn、裴安等人氣歌手，壓軸更將施放長達480秒的絢爛煙火秀。

縣府進一步說明，12月27日月影燈季點燈後，今年活動結合RODY跳跳馬知名IP，並加入櫻桃小丸子、燈光秀及旋轉木馬等元素，將八卦山大佛風景區打造成充滿童趣的「跳跳馬戲團」。此外，燈季也特別與彰化子弟九把刀執導的2026年春節賀歲電影「功夫」合作，每週五、六、日推出限定版電影主題燈光秀，增添觀展亮點。

