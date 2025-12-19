從海洋到天空 農業部用繪本訴說台灣里山倡議永續故事

農業部農村及水土保持署歲末推出「你知我行．里山倡議」繪本第二輯。此輯持續收錄台灣農村社區以在地智慧，獲選為聯合國里山倡議國際夥伴關係（IPSI）的精選案例（Case study）。藉由手繪繪本，將台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以更輕鬆、有溫度的方式推向國際。

農村水保署自2017年正式加入IPSI夥伴會員以來，便積極推動人與自然和諧共處的里山精神。面對里山倡議科學的「三摺法」理論，農村水保署承擔起「知識轉譯」的重任。

農村水保署表示，將艱澀的學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，大幅降低門檻，使不同年齡、國籍或專業背景的大眾，都能輕易理解並感受土地的溫暖與愛。這套繪本結合簡顯感性的文字、手感插畫美學，並以三語版本發行，期盼讀者透過社區居民的真實故事，全面領會里山倡議的永續精神。

「你知我行．里山倡議」繪本第二輯共四大篇章，包括「黑翅鳶之歌」、「小白魚造大浪」、「白石上岸．黑石下海」、「穿越100分的橋」。