從海洋到天空 農業部用繪本訴說台灣里山倡議永續故事
農業部農村及水土保持署歲末推出「你知我行．里山倡議」繪本第二輯。此輯持續收錄台灣農村社區以在地智慧，獲選為聯合國里山倡議國際夥伴關係（IPSI）的精選案例（Case study）。藉由手繪繪本，將台灣農村實踐「人與自然和諧共處」的永續經驗，以更輕鬆、有溫度的方式推向國際。
農村水保署自2017年正式加入IPSI夥伴會員以來，便積極推動人與自然和諧共處的里山精神。面對里山倡議科學的「三摺法」理論，農村水保署承擔起「知識轉譯」的重任。
農村水保署表示，將艱澀的學術案例化繁為簡，轉化為手繪繪本，大幅降低門檻，使不同年齡、國籍或專業背景的大眾，都能輕易理解並感受土地的溫暖與愛。這套繪本結合簡顯感性的文字、手感插畫美學，並以三語版本發行，期盼讀者透過社區居民的真實故事，全面領會里山倡議的永續精神。
「你知我行．里山倡議」繪本第二輯共四大篇章，包括「黑翅鳶之歌」、「小白魚造大浪」、「白石上岸．黑石下海」、「穿越100分的橋」。
今天在中央書局舉行發表會，設計了豐富多元的感官體驗，因應四個農村的物產特色進行食物設計與展演，將里山蘊藏的無限感動深植在味道裡，並邀請社區代表親自發言與說故事，分享最真實的實踐歷程。同時也安排繪本說書人現場展開兼顧生產與生態永續的里山地景故事，讓與會者能從聽覺、味覺、視覺等多角度，全面感受里山倡議的生命力。
