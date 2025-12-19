連白冰冰都找上門 「教唱女神」楊惠絜攜手學生舉辦公益演唱

彰化媳婦楊惠絜原本是家庭主婦，孩子上小學後，她到卡拉OK店唱歌打發時間，唱到老闆主動招生開班教唱，從此開啟她的教唱人生，並自拍教唱過程放在個人臉書自娛，引起唱片公司注意找上門邀錄專輯，電視公司請她唱八點檔主題曲，建立「教唱女神」聲譽。

楊惠絜在台北出生長大，講得一口標準國語，自小跟著愛唱歌的中醫師爸爸聽歌星紫薇等人的歌，對她來講老歌是「天生靈魂」，聽著唱著無師自通，國中、高中參加校內歌唱比賽都得第一名，大學考上文化音樂系，雙主修鋼琴和琵琶而非聲樂，但大一和男同學一起報名「五燈獎」雙人對唱，唱到三度一關因沒人挑戰，主辦單位取消這個競賽單元。

參加電視台歌唱競賽讓楊惠絜接觸影視廣播領域，擔任「五燈獎」試演會助理，也接下多家廣播電台訪問工作，在採訪一位畫家兼命理老師時被相中，後來楊惠絜成為他的長媳，大四畢業就結婚，隨夫婿到大陸廣東經商，兩個孩子相繼出世才回彰化縣定居迄今。

早年卡拉OK店沒包廂，全場各桌寫點歌單輪流唱，結果成了楊惠絜獨唱會，唱的都是閩南曲歌，老闆成立一班歌唱班，學員口耳相傳，店外的歌唱班越開越多。楊惠絜鑽研特別教學法，用注音、數學的符號加英文字母標注歌唱技巧，為學員量身打造歌譜，很多民眾看臉書遠從台北、高雄慕名而來，有夫妻檔、親子檔還有一家五口來學唱歌。

楊惠絜在五燈獎歌唱比賽之後曾錄專輯，她以專輯名稱「水噹噹」開設歌藝學苑，沒想到教唱聲名遠播，白冰冰主動邀請教唱自己的歌曲，進而被電視公司找唱八點檔主題曲，隨著知名大開，彰化縣員林、溪湖兩警分局請她擔任反詐大使，她也為社福機構公益演唱。

本月底楊惠絜教唱生涯將滿20年，今（19日）將攜手教唱班學生，為瑪喜樂社福基金會舉辦「星光璀燦」公益演唱會。楊惠絜說，唱歌和教唱都是美好的事，為公益而唱是另一個美好，她希望美好和快樂都會匯聚成善的力量，帶著她和學生邁向下一個20周年。