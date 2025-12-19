快訊

24年一次建醮月底登場！彰化溪湖搭醮壇太超過惹民怨 警方：已開罰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮24年一次大建醮熱鬧展開，少數宮廟申請在道路邊搭建醮壇，被批占用道路影響交通到明年。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮24年一次大建醮熱鬧展開，少數宮廟申請在道路邊搭建醮壇，被批占用道路影響交通到明年。圖／民眾提供

彰化縣溪湖鎮24年一次建醮大典本月底登場，鎮內各宮廟近日紛紛搭建醮壇，少數醮壇搭在馬路邊，被民眾投訴占用道路影響交通；溪湖警分局原本表示是經過申請且住戶都同意，不過，今表示，已依法開罰1200元。核給路權的溪湖鎮公所也表示，搭過頭的部分已要求拆除。

投訴民眾指稱，本（12）月29日到明年元月4日，溪湖鎮大小宮廟一起舉辦24年一次建醮大典，這個周休二日宗教活動是全鎮敬保壇，鎮內道路出現大型醮壇，有的竟超越中線，占用路寬四分之三，影響民眾和學生的通行，而投訴警方後，竟回稱宮廟有申請路權且住戶都同意。

投訴人說，被醮壇擋住大門的住戶承認同意搭醮壇，「因為人家門來問了，可以說不行嗎？只有忍耐。」只因全縣24年一次建醮，不能掃興，但申請路權搭醮壇成就宗教科儀，卻犧牲眾人行的權利，從現在到明年元月4日都要遶道通行。

溪湖警分局澄清，路權是溪湖鎮公所核給，不是警方同意，醮壇占用道路影響公眾通行已違反道路交通管理處罰條例，警方依法開罰1200元並要求改善。

溪湖鎮公所表示，大多數宮廟租用二期休耕農地、私有地搭建醮壇，只有少數找不到私有空地的宮廟在路邊搭建，一個多月前先後向鎮公所申請使用道路，最近兩天搭起醮壇並未知會鎮公所，鎮公所不清楚醮壇有無占用道路，對於這座被開罰的醮壇當初申請道路二分之一使用權，鎮公所要宮廟拆除延伸出去的建物。

鎮公所強調，今將提醒申請使用道路（含路肩）搭醮壇、精神堡壘的宮廟，應按照申請範圍搭建，並注意有無影響交通視線和交通動線，萬一導致用路人發生意外，宮廟將負擔全部責任。

