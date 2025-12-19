聽新聞
0:00 / 0:00

火葬場選址遭控違法 彰縣府：不置評

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／彰化報導
彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會，昨到彰化地檢署告承辦火化場業務的縣府承辦人、建築師事務所偽造文書。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會，昨到彰化地檢署告承辦火化場業務的縣府承辦人、建築師事務所偽造文書。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會昨天到彰化地檢署控告承辦火化場業務的縣府承辦人、建築師事務所涉犯偽造文書罪，協會指控，被告明知芳苑鄉長林保玲未同意在鄉內設置火化場，仍在評估報告中虛構記載「鄉長表示配合」等不實內容；縣府回應，提告為反對團體的策略和作法，不予置評。

反火葬場行動協會號召約150人到彰化地檢署，指控承辦縣府「火化場選址評估報告」的建築師事務所、縣府承辦人，涉嫌違反刑法第214條「使公務員登載不實罪」，等同於偽造文書罪。

協會主張，該建築師事務所明知芳苑鄉長未表達同意設置火化場，卻在「火化場選址評估報告」虛構、捏造鄉長同意配合設置的內容，致使芳苑鄉綜合評分與結論獲得較高評價，進而被縣府列為優先開發地點。

協會表示，縣府後續依報告內容，把虛偽事項登載在議會提出的「彰化縣火化場開發計畫專案報告」，經議會文件紀錄留存於「彰化縣議會第20屆第4次定期會專案報告紀錄」。

民政處回應，設置火化場前已做電訪，全縣7成以上同意興建火化場，二林、芳苑逾5成以上同意，依環評規定的電訪都有錄音，非所有人都反對興建火化場。

民政處表示，評估選址全依照數據化模組，從全縣16個殯葬設施園區篩選出3處，再依區域環境、基地條件、民意、複合性功能，最後選中芳苑鄉，後續會盡最大誠意溝通。

延伸閱讀

彰化和美水資源中心2026啟用 日處理3千噸污水

反火葬場團體號召百人按鈴控告 彰縣府：對抗策略不予置評

引用芳苑鄉長說詞被視為不實 彰化反火葬場行動協會將提告

彰化展覽中心2期打造產業展示平台 預計115年5月完工

相關新聞

台中物調券振經濟顯著 多縣市效法

台中市政府為振興經濟、帶動傳統市場、夜市、商圈消費，3年前在疫情後發放「物調券」，近年逐漸受到市民、攤商好評，每年2次發...

火葬場選址遭控違法 彰縣府：不置評

彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會昨天到彰化地檢署控告承辦火化場業務的縣府承辦人、建築師事務所涉犯偽造文書罪，協會指控，被告...

男子大鬧服務處 中市議員江和樹因這原因考慮撤告

台中市議員江和樹服務處今遭一名33歲在門口長按機車喇叭，還闖入服務處，自稱是某幫派份子。江和樹不堪其擾請警方到場處理，雙...

法國受獎時遇對岸人士干擾 何欣純今替得獎茶農謝忠霖打氣

梨山聚鑫製茶廠獲法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽特別獎，受獎時竟遇中國外館人士鬧場，將代表民進黨參選...

台中西屯喜迎國安公托開幕 每月自付1500元

台中市西屯區民眾今喜迎國安公托開幕。市長盧秀燕說，這是台中市第6處好宅（社宅）公托，每個月僅需自付1500元。為鼓勵年輕...

「陣容太誇張？」彰基歲末演唱會卡司曝光 告五人、麋先生全來了

網路近日盛傳，彰化基督教醫學中心將於歲末舉辦大型演唱會，有邀請告五人、宇宙人、麋先生等重量級音樂人，豪華卡司曝光後引發熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。