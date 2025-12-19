聽新聞
台中物調券振經濟顯著 多縣市效法

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市政府發放「物調券」，每次都吸引爆滿民眾排隊領取，也引起全台至少6縣市借鏡。圖／台中市政府提供
台中市政府發放「物調券」，每次都吸引爆滿民眾排隊領取，也引起全台至少6縣市借鏡。圖／台中市政府提供

台中市政府為振興經濟、帶動傳統市場、夜市、商圈消費，3年前在疫情後發放「物調券」，近年逐漸受到市民、攤商好評，每年2次發放都吸引大批人潮排隊領取，有效刺激消費。因為效果顯著，近來全台至少6個縣市效尤。經發局長張峯源說，樂見大家一起推動，活絡市場經濟。

經發局長張峯源說，3年前市長盧秀燕看到疫後的市場和夜市消費冷清，說這樣不行，應該推出刺激經濟的作法，因此經發局設計出物調券這個類似消費券的方式。最早是讓民眾自掏腰包以50元現金換100元物調券消費，但盧市長要求加碼，改為現在的每人可以2百元換4百元的方式，果然逐漸受到民眾歡迎。

原本僅在75個地點發放，現已增加為108處地點，攤商也主動提出優惠加入。市府每年預算僅7千萬元，但外溢效應驚人。

張峯源分析，物調券受歡迎的因素是，一、它的面額低、使用方便，民眾好用，攤商也能在短時間內就有收入，且有擴大消費的作用。二、市長和民代一同幫攤商拍片代言，有效帶動消費。三、普及度高，全市的商圈和夜市都受惠。

他說，北部、南部和東部都有縣市比照辦理，還有縣市私下向台中市學習執行上的細節。他認為，這就像好的論文受到多次引用一樣，他十分樂見好的政策能夠擴散到其他縣市，「我們樂觀其成」。

