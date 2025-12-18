快訊

台中西屯喜迎國安公托開幕 每月自付1500元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯區國安公托今歡喜開幕。圖／台中市政府提供
台中市西屯區國安公托今歡喜開幕。圖／台中市政府提供

台中市西屯區民眾今喜迎國安公托開幕。市長盧秀燕說，這是台中市第6處好宅（社宅）公托，每個月僅需自付1500元。為鼓勵年輕人生養，台中公托數量超越9倍增；新婚2年內夫妻及育有未滿6歲子女的家庭入住社宅占14.7%，趕過中央5%的目標，打造幸福好宅是送給市民最溫暖的耶誕禮物。

盧秀燕致詞時說，身為六都唯一女性市長，她特別理解育兒家庭的需求，她就任時，29個行政區僅有5處公托，經市府積極盤點、增設公托，不僅品質好、價錢更便宜，每個月僅需自付1500元，其餘由政府負擔，降低家長經濟負擔。

盧秀燕指出，如今公托數量超越9倍增，已達47處，共可收托1371名嬰幼兒。接下來，還有太平、大肚等公托開辦，未來將達60處，讓幸福邁向10倍增。

社會局說，西屯國安公托採日間托育，專業托育人員照顧28名0至2歲幼兒，收托時間為周一到周五上午8時到下午6時，中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

台中市西屯區國安公托今歡喜開幕。圖／台中市政府提供
台中市西屯區國安公托今歡喜開幕。圖／台中市政府提供

台中市 托育 盧秀燕 社宅

