法國受獎時遇對岸人士干擾 何欣純今替得獎茶農謝忠霖打氣

梨山聚鑫製茶廠獲法國農產品促進協會（AVPA）舉辦第8屆世界茶葉大賽特別獎，受獎時竟遇中國外館人士鬧場，將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今特別前往聚鑫製茶廠為執行長謝忠霖打氣，肯定他們把梨山茶推向國際舞台。

當天謝忠霖上台領將時，因主辦單位喊出「台灣」並秀出國旗，現場有中國人士以英文喊出「台灣只是一省」、「台灣是中國的一部分」但現場民眾也回以「不喜歡可以離開」、「請你安靜」等語。

何欣純今在市議員江肇國、黃守達陪同前往時，謝忠霖特別沏了ㄧ壺得獎茶款待。他說，所沏的茶源自華崗雪源頭的高海拔地區，他們以家傳技法製作，帶有獨特的「松仔山頭（松林氣息）」香氣。

何欣純說，台中有得天獨厚的高山茶區與職人技藝，需要政府以有系統的政策，從種植、製作、包裝到行銷，協助輔導青農處理相關檢驗與食品安全的法規，讓青農專注製茶業。

她肯定謝忠霖在頒獎現場面對干擾仍沉著以對，還獲得在場各國代表的掌聲與支持回應，讓國際看見台灣青年的風度與氣質。未來將會全力協助並串聯更多產、官、學、研與民間的各種資源，提升台灣品牌的競爭力與國際知名度。