彰化和美水資源中心2026啟用 日處理3千噸污水

為解決和美地區家戶及市區溝渠水質惡臭問題，彰化縣政府規劃興建和美鎮污水下水道系統建設，縣府說，下水道系統中水資源回收中心預計2026年1月完工，每日可處理3000噸污水。

彰縣府水利資源處今天告訴中央社記者，3000噸污水約相當於5000戶1日污水量。

彰縣府發布新聞稿，彰化縣長王惠美前往視察，了解工程進度表示，和美污水系統總工程經費新台幣41億餘元，正進行包括水資源回收中心、污水主幹管、次幹管與分支管線等首期工程，金額約8億8500萬元，其中污水管線工程2023年9月完成。

她說，水資源回收中心建設工程經費3億7600多萬元，完工後預計用戶接管數2700戶，而回收中心由於白色外觀搭配類似劍龍形狀，極具特色，網友形容像白色恐龍屋，預料將成為新打卡景點。

彰縣府表示，2022年9月開工的水資源回收中心占地約3公頃，除基本污水處理設施，也設管理中心，外觀融合和美傳統製傘產業形象，屋頂採弧形曲線，象徵水的多變性，並計畫開放屋頂空間供民眾休憩散步，廠區周邊設緩衝綠帶，打造踏青空間，成為和美另一特色地標。