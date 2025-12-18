台中太平施工中民宅破壞側溝被檢舉 市府會勘：違法應修復

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區中平九街一處巷內施工中的民宅，被民眾檢舉破壞道路側溝及公共設施。圖／台中市政府提供
台中市太平區中平九街一處巷內施工中的民宅，被民眾檢舉破壞道路側溝及公共設施。圖／台中市政府提供

台中市太平區中平九街一處巷內施工中的民宅，被民眾檢舉破壞道路側溝及公共設施，經市府相關單位今共同會勘，已涉及違反建築法68條規定，應負修復責任，並於修復後經該區公所查驗完成後，始得核發使用執照。太平區公所表示，此建案未申請排放許可，後續都發局將函請施工廠商，要求應在兩周內改善。

都發局說，此案領有核發建照，為1幢2棟地上5層（屋突3層）共9戶住宅，民眾檢舉它是地上5層建築但已蓋到大約8層部分，但經查建造執照圖說，超出的屋頂突出物，符合其建照內容。

對於建案出現排水側溝且屋後水溝恐破損側漏滲水情形，經都發局今會同太平區公所、水利局、建設局共同會勘，現場發現建案工地已破壞道路側溝及公共設施。

都發局說，承造人在建築物施工中，應依建築法第68規定，不得損及道路，溝渠等公共設施。如必須損壞時，應先申報各該主管機關核准，倘有損壞，應負修復責任，以維公安

台中市太平區中平九街一處巷內施工中的民宅，被民眾檢舉破壞道路側溝及公共設施。圖／台中市政府提供
台中市太平區中平九街一處巷內施工中的民宅，被民眾檢舉破壞道路側溝及公共設施。圖／台中市政府提供

