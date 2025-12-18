「陣容太誇張？」彰基歲末演唱會卡司曝光 告五人、麋先生全來了

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基公布歲末演唱會邀請告五人、宇宙人、大支等重量級藝人演出。圖／彰基提供
彰基公布歲末演唱會邀請告五人、宇宙人、大支等重量級藝人演出。圖／彰基提供

網路近日盛傳，彰化基督教醫學中心將於歲末舉辦大型演唱會，有邀請告五人、宇宙人、麋先生等重量級音樂人，豪華卡司曝光後引發熱議，不少網友直呼「陣容太誇張」、「根本不可能」；彰基今天證實歲末演唱會確定將於 12月23、24、26日連續三天舉行。

彰基公布歲末演唱會邀請告五人、宇宙人、大支、鍾綺、Tizzy Bac、Kimberley陳芳語、董事長樂團、拍謝少年、鼓鼓 呂思緯、麋先生、TRASH等多組音樂人輪番演出。

醫院斥資舉辦演唱會、邀請多組重量級歌手獻唱相當罕見，對此彰基總院長⁨陳穆寬⁩指出，演唱會確定將於12月23、24、26日連續三天舉行，將醫院打造成「三天三夜的Live House」，希望透過音樂為長時間承受高壓的醫護人員給予同仁紓壓，把壓力留在今年；院內員工對演唱會反應熱烈。

針對外界關心的經費與員工年終獎金議題，彰基表示，儘管彰基自費醫療比例仍維持在最低水準，但同仁擔心回到過去「年終僅0.6個月」的情況，絕對不會發生，只要醫院營運穩健，並持續深化醫療品質與落實採購透明，整體盈餘仍可用於員工福利與年終獎金。

