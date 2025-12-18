投縣府受贈280萬助弱勢喪葬 消防局獲400萬元救護車

歲末送暖，南投縣府今天獲捐280萬元，將以專款專用協助無力負擔喪葬費用家庭，以及兒童及少年未來教育與發展帳戶；另外，消防局獲贈1輛價值約400萬元高頂救護車、3輛消防勤務機車。

南投縣長許淑華今天代表接受達成慈善基金會今年第2次到南投捐款，共捐贈新台幣280萬元，許淑華表示，善款將用於幫助縣內弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，並支持兒少教育發展帳戶；達成慈善基金會2017年至今累計捐助南投縣共1320萬元，其中喪葬補助1548戶、兒少儲蓄支持1934人，展現基金會對南投深厚關懷。

另外，富宇建設捐贈南投縣消防局1輛價值約400萬元高頂救護車，許淑華今天代表接受並回贈感謝狀；許淑華說，南投縣幅員遼闊，緊急救護車輛及器材耗損率高於他縣，這輛高頂救護車空間寬敞、配備先進，有效提升救護人員應變效能，縣府將善用。

草屯林六壹捐贈3輛消防勤務機車給南投縣消防局，局長陳興傑今天下午出席捐贈者公祭儀式，代表縣長許淑華回贈感謝狀，陳興傑說，草屯鎮民林六壹生前疾病多次受草屯分隊救護協助，家屬希望傳承善念，因此捐贈消防勤務機車，預計配發具山域救援需求的玉山、魚池、中心碑分隊，以提升消防救災能量。