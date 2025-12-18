文化部次長致詞「被取消」？綠美圖開館挨批 中市府：流程緊湊

台中綠美圖上周隆重開幕，市長盧秀燕期盼成為國際級文化地標。開幕當天，一同出席的文化部次長李靜慧並未上台致詞，有人踢爆李原本準備致詞，卻遭臨時取消，是市府重大失職與制度性羞辱。市府回應，當天流程緊湊時間有限，會加強溝通避免誤會。

綠美圖是台中市首座市立圖書館與市立美術館的「二合一」，由世界級建築師妹島和世、西澤立衛等人設計，耗資53億元，市府全額出資。綠美圖12月13日開館，盧秀燕表示綠美圖是台中文化的新名片，希望透過這座世界級建築地標，讓世界看見台中。

一名網友今天在社群平台threads爆料，文化部次長李靜慧受邀出席開館典禮，被安排在致詞名單中，但當天早上卻被市府臨時通知「不需要致詞」；該網友強調，中央代表致詞是一種與地方的制度性互動，中市府臨時取消致詞不是技術性調整，而是行政失信與制度性羞辱。

該網友也指出，開館典禮單是貴賓唱名就耗費10多分鐘，順序混亂，許多重要美術館長、藝術家淪為背景雜音。他批評，中市府高喊「世界文化地標」，卻在最基本的典禮中展現出對制度、專業與禮儀的漠視，留下難以對外解釋的荒謬示範。

該網友並PO出李靜慧原本準備好的致詞稿，稿中表示「綠美圖不只是一座新的文化場館，更象徵台灣在文化建築上的持續前進」、「文化部將持續與台中市政府合作」、「共同努力，讓綠美圖成為台中走向世界、世界走進台中的重要文化平台」。

民進黨市議員江肇國在該篇貼文下聲援，批評市府近年在各大活動「消音」中央官員，讓市長盧秀燕一路致詞到活動結束，把建築跟開幕活動當成墊高盧的磚頭。

中市文化局表示，綠美圖開館邀請中央、地方政府代表，以及國內外藝文界、建築領域的重要人士，貴賓眾多，典禮流程緊湊，為了兼顧整體節奏、時間安排與現場秩序，只能縮短致詞時間；過程中或有溝通不足導致誤會，文化局深感抱歉，也承諾今後強化溝通聯繫。

文化局強調，綠美圖是中央與地方攜手合作的成果，屬於全民共享的文化資產，市府一直以來感謝中央對台中文化建設的支持，未來也會持續和文化部與各界專業人士保持良好交流。

與會人士指出，當天的確貴賓眾多，開館典禮僅有盧秀燕和妹島和世致詞，不只李靜慧，立法院副院長江啟臣也沒有致詞；不過稍後的啟動儀式，李靜慧、江啟臣乃至立委楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪等人都有登台露面。