加碼抽108萬現金、百萬汽車！台中購物節延長登錄到明年2月3日

台中市長盧秀燕宣布推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，從耶誕節、跨年延續至農曆春節，規劃8大節慶活動，包括多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等。經發局同步宣布購物節消費、登錄期限延長至2026年2月3日，加碼108萬元現金、百萬汽車等「雙百萬大獎」，另新增10名8萬8千元現金獎，期望持續刺激城市消費動能。

經發局長張峯源表示，此屆台中購物節登錄金額已達300億元，活動參與度持續增加。年底至農曆年前多項大型活動陸續登場，預期可吸引外縣市旅客到訪，也有助於市場夜市、旅宿、餐飲與周邊商圈消費回升。市府於既有預算內延長抽獎期限至明年2月3日，活動規則及合作店家「3倍送」與優惠店家「5倍送」機制均維持不變，民眾可持續消費並完成登錄。

經發局指出，「Hi8加碼」3項獎項包含108萬元現金1名、百萬汽車1名以及8萬8千元現金10名；至於台中購物節的壓軸「好宅」大獎，仍限2025年12月25日以前完成消費與登錄者，預計1月中旬抽出。延長期間內的登錄皆可參加加碼抽獎。

經發局表示，活動平台持續使用「台中通-台中購物節」專區，合作及優惠店家所使用的收據QR Code皆可延長沿用，優惠店家也可依自身需求調整優惠內容。民眾只需持續完成登錄，即可參加所有符合期間的抽獎資格。