快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

加碼抽108萬現金、百萬汽車！台中購物節延長登錄到明年2月3日

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕日前宣布推出「台中Hi8全城開趴」系列活動。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕日前宣布推出「台中Hi8全城開趴」系列活動。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕宣布推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，從耶誕節、跨年延續至農曆春節，規劃8大節慶活動，包括多場演唱會、耶誕嘉年華及中台灣燈會等。經發局同步宣布購物節消費、登錄期限延長至2026年2月3日，加碼108萬元現金、百萬汽車等「雙百萬大獎」，另新增10名8萬8千元現金獎，期望持續刺激城市消費動能。

經發局長張峯源表示，此屆台中購物節登錄金額已達300億元，活動參與度持續增加。年底至農曆年前多項大型活動陸續登場，預期可吸引外縣市旅客到訪，也有助於市場夜市、旅宿、餐飲與周邊商圈消費回升。市府於既有預算內延長抽獎期限至明年2月3日，活動規則及合作店家「3倍送」與優惠店家「5倍送」機制均維持不變，民眾可持續消費並完成登錄。

經發局指出，「Hi8加碼」3項獎項包含108萬元現金1名、百萬汽車1名以及8萬8千元現金10名；至於台中購物節的壓軸「好宅」大獎，仍限2025年12月25日以前完成消費與登錄者，預計1月中旬抽出。延長期間內的登錄皆可參加加碼抽獎。

經發局表示，活動平台持續使用「台中通-台中購物節」專區，合作及優惠店家所使用的收據QR Code皆可延長沿用，優惠店家也可依自身需求調整優惠內容。民眾只需持續完成登錄，即可參加所有符合期間的抽獎資格。

購物 台灣燈會 耶誕節 盧秀燕

延伸閱讀

台中市物調券刺激商圈經濟 全台6縣市借鏡推出

台中購物節登錄破300億 12/20加碼抽百萬現金獎

台中購物節連獲國際7大獎肯定 張峯源歸功市長盧秀燕這些特質

台中購物節送出好宅揭曉 北屯區這戶知名建案市價近千萬

相關新聞

中捷紅線可行性研究完成期中審查 下周辦2場地方說明會

台中捷運紅線（崇德豐原線）預計連接市區到豐原，目前在做可行性研究，10月完成期中審查，進入期末階段。市府12月22日、2...

加碼抽108萬現金、百萬汽車！台中購物節延長登錄到明年2月3日

台中市長盧秀燕宣布推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，從耶誕節、跨年延續至農曆春節，規劃8大節慶活動，包括多場演唱會、耶...

台中市物調券刺激商圈經濟 全台6縣市借鏡推出

台中市政府為振興經濟、帶動傳統市場、夜市、商圈刺費，3年前在疫情後發放「物調券」，近年逐漸受到市民和攤商好評，每年兩次的...

矽品中科二林廠投資破千億 萬事俱備到處徵才「快來上班」

半導體封測大廠矽品精密工業在彰化縣中科二林園區建廠，目前進入第三、第四廠區設置製造相關設備，預計2027第五廠區落成，總...

彰化「送肉粽」請示神明改路線 福興麥厝送煞原跨4村落縮至1公里

彰化縣福興鄉麥厝村預計於12月27日晚間9點舉行傳統民俗科儀「送肉粽」，相關消息曝光後，引起地方居民關注。原先規劃的送煞...

反火葬場團體號召百人按鈴控告 彰縣府：對抗策略不予置評

社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會，今到彰化地檢署按鈴控告承辦火化場業務的縣政府承辦人及建築師事務所，明知芳苑鄉長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。