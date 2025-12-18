台中市物調券刺激商圈經濟 全台6縣市借鏡推出

台中市政府為振興經濟、帶動傳統市場、夜市、商圈刺費，3年前在疫情後發放「物調券」，近年逐漸受到市民和攤商好評，每年兩次的發放都吸引大批人潮排隊領取，全台至少6個縣市效尤。經發局長張峯源今天說，樂見大家借鏡，大家一起推動，活絡市場經濟。

張峯源說，3年前市長盧秀燕看到疫後的市場和夜市消費冷清，說這樣不行，應該推出刺激經濟的作法，因此經發局設計出物調券這個類似消費券的方式，讓民眾自掏腰包以50元現金換100元物調券消費，但盧市長要求加碼，改變為現在的每人可以2百元換4百元的方式，果然逐漸受到民眾歡迎，最早僅在75個地點發放，現已增加為108處地點，攤廠也由最早的觀望變成現在主動提出優惠加入。市府每年預算僅7千萬元，但外溢效應驚人。

他分析，物調券受歡迎的因素有3，第一是它的面額低、使用方便，而且短時間必須要消費，民眾好用，攤商也能在短時間內就有收入，且有擴大消費的作用。第二，是市長和民代一同幫攤商代言，起了帶動消費的效益。第三則是普及度高，全市的商圈和夜市都受惠。