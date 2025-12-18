快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

矽品中科二林廠投資破千億 萬事俱備到處徵才「快來上班」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國際封測大廠「矽品精密」公司中科二林廠總投資估計逾千億元，至少比原先高出三成。圖／矽品提供
國際封測大廠「矽品精密」公司中科二林廠總投資估計逾千億元，至少比原先高出三成。圖／矽品提供

半導體封測大廠矽品精密工業在彰化縣中科二林園區建廠，目前進入第三、第四廠區設置製造相關設備，預計2027第五廠區落成，總投資規模從原先預計800億元突破千億元，但「萬事俱備，只欠東風」，亟待二林園區周邊鄉鎮子弟優先考慮到矽品就業，挹注人力需求。

矽品精密中科二林廠P1去年12月18日落成啟用，矽品公司宣布二林廠開發面積14.5公頃，總投資額800億元，預估未來8至10年產能滿載運轉後，能創造約7千個工作機會，希望繁榮彰化人口發展。

矽品今指出，全區有5幢廠區大樓，第一、二廠區已正式生產，員工約3500人，第三、四廠區正設置半導體封測等相關設備，因採用先進技術和機器，整體投資規模超越原來計畫，連同2027第五廠區的投資金額，總計達千億元以上。

矽品坦言中科二林廠部分員工來自其它縣市廠區，基於長遠規畫和發展，二林廠員工最好來自彰化縣甚至二林廠周邊的二林區、溪湖區鄉鎮子弟，但到現今在地台籍員工、外籍勞工各占兩成，在地員工人數占比不理想，加上第三至第五廠區需進用約3500名員工，讓公司頗有「萬事俱備，只欠東風」感慨。

「很積極參與彰化縣政府舉辦的徵才活動，也到學校招募。」矽品表示，很多年輕人想到外面世界闖蕩，也有的想繼續升學，暫無留鄉就業打算，是眼前較大的求才障礙，矽品將主動出擊，同時拜託員工、親朋好友廣為宣傳「快來矽品上班」。

二林鎮長蔡詩傑說，矽品是上市大公司，職工福利一定很好，他和鎮公所服務台經常接到二林子弟要求介紹前往矽品上班，他和鎮公所都樂意轉介，每有廠商徵才活動鎮公所也積極推薦在地廠商矽品，沒聽說不容易徵才的狀況。

半導體 徵才活動

延伸閱讀

偷偷亂射？星鏈控大陸發射衛星未協調 僅差200公尺險相撞

國巨高雄大發三廠鄰火災 公司發布說明：未造成人員受傷、生產正常

配合台中捷運綠線計畫延伸至彰化段 台化擬活化省道中山路南側廠區

保障毛寶貝用藥安全 新北動保處稽查5家動物用藥製造廠

相關新聞

中捷紅線可行性研究完成期中審查 下周辦2場地方說明會

台中捷運紅線（崇德豐原線）預計連接市區到豐原，目前在做可行性研究，10月完成期中審查，進入期末階段。市府12月22日、2...

加碼抽108萬現金、百萬汽車！台中購物節延長登錄到明年2月3日

台中市長盧秀燕宣布推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，從耶誕節、跨年延續至農曆春節，規劃8大節慶活動，包括多場演唱會、耶...

台中市物調券刺激商圈經濟 全台6縣市借鏡推出

台中市政府為振興經濟、帶動傳統市場、夜市、商圈刺費，3年前在疫情後發放「物調券」，近年逐漸受到市民和攤商好評，每年兩次的...

矽品中科二林廠投資破千億 萬事俱備到處徵才「快來上班」

半導體封測大廠矽品精密工業在彰化縣中科二林園區建廠，目前進入第三、第四廠區設置製造相關設備，預計2027第五廠區落成，總...

彰化「送肉粽」請示神明改路線 福興麥厝送煞原跨4村落縮至1公里

彰化縣福興鄉麥厝村預計於12月27日晚間9點舉行傳統民俗科儀「送肉粽」，相關消息曝光後，引起地方居民關注。原先規劃的送煞...

反火葬場團體號召百人按鈴控告 彰縣府：對抗策略不予置評

社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會，今到彰化地檢署按鈴控告承辦火化場業務的縣政府承辦人及建築師事務所，明知芳苑鄉長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。