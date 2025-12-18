矽品中科二林廠投資破千億 萬事俱備到處徵才「快來上班」

半導體封測大廠矽品精密工業在彰化縣中科二林園區建廠，目前進入第三、第四廠區設置製造相關設備，預計2027第五廠區落成，總投資規模從原先預計800億元突破千億元，但「萬事俱備，只欠東風」，亟待二林園區周邊鄉鎮子弟優先考慮到矽品就業，挹注人力需求。

矽品精密中科二林廠P1去年12月18日落成啟用，矽品公司宣布二林廠開發面積14.5公頃，總投資額800億元，預估未來8至10年產能滿載運轉後，能創造約7千個工作機會，希望繁榮彰化人口發展。

矽品今指出，全區有5幢廠區大樓，第一、二廠區已正式生產，員工約3500人，第三、四廠區正設置半導體封測等相關設備，因採用先進技術和機器，整體投資規模超越原來計畫，連同2027第五廠區的投資金額，總計達千億元以上。

矽品坦言中科二林廠部分員工來自其它縣市廠區，基於長遠規畫和發展，二林廠員工最好來自彰化縣甚至二林廠周邊的二林區、溪湖區鄉鎮子弟，但到現今在地台籍員工、外籍勞工各占兩成，在地員工人數占比不理想，加上第三至第五廠區需進用約3500名員工，讓公司頗有「萬事俱備，只欠東風」感慨。

「很積極參與彰化縣政府舉辦的徵才活動，也到學校招募。」矽品表示，很多年輕人想到外面世界闖蕩，也有的想繼續升學，暫無留鄉就業打算，是眼前較大的求才障礙，矽品將主動出擊，同時拜託員工、親朋好友廣為宣傳「快來矽品上班」。

二林鎮長蔡詩傑說，矽品是上市大公司，職工福利一定很好，他和鎮公所服務台經常接到二林子弟要求介紹前往矽品上班，他和鎮公所都樂意轉介，每有廠商徵才活動鎮公所也積極推薦在地廠商矽品，沒聽說不容易徵才的狀況。