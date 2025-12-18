聽新聞
0:00 / 0:00
彰化「送肉粽」請示神明改路線 福興麥厝送煞原跨4村落縮至1公里
彰化縣福興鄉麥厝村預計於12月27日晚間9點舉行傳統民俗科儀「送肉粽」，相關消息曝光後，引起地方居民關注。原先規劃的送煞路線長度約5公里，路線橫跨福興鄉與芳苑鄉，涉及多個村落，不過在請示神明後，考量儀式規模過大，可能造成沿線居民不安，最終決定大幅縮減路線，改為約1公里的簡化版本。
麥厝村長梁國忠說，目前公布的路線仍屬暫定，最終細節仍需等待神明進一步指示後才能拍板。依照目前公開的送肉粽路線，科儀當晚將自麥厝村喪家出發，行經廈粘橋後左轉，沿埔鹽溪方向前進，接續銜接東螺溪，最後抵達出海口進行化煞儀式，全程約1公里。
梁國忠表示，原規劃路線不僅距離長，還需穿越福興、芳苑共4個村莊，涉及範圍廣泛因此在向神明請示後，決定採取「縮小範圍、簡單完成」的方式處理，並將儀式終點設定在出海口。他也提醒，儀式進行期間，相關路段將有法事進行，呼籲村民當晚盡量避免靠近或行經該區域。
「送肉粽」是彰化沿海地區流傳已久的民俗儀式，主要為上吊身亡者所進行的去煞科儀。一般由法師主持作法，將上吊所使用的梁木、樹枝等支撐物取下，沿既定路線送往海邊，透過火化與放流的方式象徵將煞氣送離人間，回歸自然，也被地方視為安定人心的重要儀式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言