中捷紅線可行性研究完成期中審查 下周辦2場地方說明會

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運紅線（崇德豐原線）預計連接市區到豐原，目前在可行性研究期末階段，市府下周將開2場地方說明會。圖／台中市政府提供
台中捷運紅線（崇德豐原線）預計連接市區到豐原，目前在做可行性研究，10月完成期中審查，進入期末階段。市府12月22日、23日將在豐原、北屯各辦1場地方說明會，說明路線配置、車站設置等細節，並蒐集地方意見，以利後續推動。

捷運工程局表示，紅線初步規畫採取全高架車站，長15.42公里、共11站，起自北屯區崇德路三民路口，向北經過崇德路、承德路、豐原大道與中正路，銜接豐原車站，強化豐原市中心與豐科園區的交通；目前推估通車後可服務周邊22萬人口，尖峰時段班距2.5分鐘。

捷工局指出，紅線可行性研究今年2月公告招標、4月決標啟動，依照期程陸續完成工作執行計畫書與期中審查，並會同交通部公路局、市府局處、中捷公司、台鐵公司等單位，共同評估路線、運輸需求、財務等等；目前可行性研究進入期末階段，預計2026年完成，提報中央審議。

捷工局表示，近期將辦理2場地方說明會，12月22日晚上7時在豐原區五里聯合活動中心，23日下午2時在北屯區公所6樓禮堂，說明路線銜接、車站設置、都市發展影響、工程時間與環境評估等議題，現場開放民眾發言，盼廣納各界建言。

台中捷運。圖為目前已通車的綠線。圖／台中市政府提供
