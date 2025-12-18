快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

2026台中跨年晚會 蕭敬騰、盧廣仲、動力火車與告五人天王天團齊聚

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府今天公布2026台中跨年晚會完整16組表演藝人名單，也請其中的新生代女團babyMINT預熱演出。記者陳敬丰／攝影
台中市政府今天公布2026台中跨年晚會完整16組表演藝人名單，也請其中的新生代女團babyMINT預熱演出。記者陳敬丰／攝影

台中2026跨年晚會請到天王級卡司，包含久未在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰、三金滿貫歌王盧廣仲，以及天團動力火車、告五人等，共16組藝人，搭配跨年倒數的180秒煙火秀。市府表示，去年跨年晚會吸引將近50萬人次，盼今年再創新高。

「2026台中最強跨年夜」今年12月31日下午6時在水湳經貿園區中央公園舉行，市府今天公布完整16組表演藝人名單，也請其中的新生代女團babyMINT預熱演出。

新聞局長欒治誼表示，2025台中跨年就創造48萬人次入場觀看，突破過去台中跨年演唱會的紀錄，今年「壓力很大」，必須再創新高；2026跨年晚會的陣容非常厲害，可以說是全台最強，不只擁有黃金卡司，還有絢麗燦爛的180秒煙火秀。

欒治誼指出，2026台中跨年晚會卡司兼顧各年齡層與音樂風格，包含蕭敬騰、盧廣仲、動力火車、告五人等重量級陣容，還有麋先生MIXER、TRASH、怕胖團，讓「聽團咖」也能享受跨年夜晚，主持陣容則由阿KEN搭檔蔡尚樺；除了晚會，市府也跨局處推出「台中Hi吧」慶典，從年底到年初都有精彩活動。

交通局長葉昭甫表示，跨年晚會人潮非常龐大，建議要前往的民眾搭乘捷運，可在綠線文華高中站或文心櫻花站下車，再步行到會場。市府也設置2個接駁點，第一是捷運市政府站，該處有設置接駁車，人滿發車；第二是松竹站，該處有台鐵和捷運共站，一樣有接駁車。

葉昭甫補充，若非得開車或騎車，可以掃描台中跨年即時交通QR code，查詢中央公園附近的即時停車資訊，若所有停車位都滿了，就要考慮更換其他交通方式；他再次強調，不建議自行開車騎車，當晚捷運會加開班次到凌晨2時，一定有班次可以回家。

台中市政府今天公布2026台中跨年晚會完整16組表演藝人名單，也請其中的新生代女團babyMINT預熱演出。記者陳敬丰／攝影
台中市政府今天公布2026台中跨年晚會完整16組表演藝人名單，也請其中的新生代女團babyMINT預熱演出。記者陳敬丰／攝影
台中2026跨年晚會請到天王級卡司，包含久未在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰、三金滿貫歌王盧廣仲，以及天團動力火車、告五人等。圖／台中市政府提供
台中2026跨年晚會請到天王級卡司，包含久未在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰、三金滿貫歌王盧廣仲，以及天團動力火車、告五人等。圖／台中市政府提供
交通局表示，跨年晚會周邊交通實施管制，建議民眾利用捷運等大眾運輸工具前往。圖／台中市政府提供
交通局表示，跨年晚會周邊交通實施管制，建議民眾利用捷運等大眾運輸工具前往。圖／台中市政府提供

跨年晚會 捷運 火車

延伸閱讀

蕭敬騰岳父病逝 Summer強忍悲傷宣布明年1月8日辦追思會

蕭敬騰岳父病逝前最後的公開身影！Summer哀痛僅回1符號：我沒爸爸了

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

江蕙送花相挺！喊話羅志祥「一起幸福」 私交曝光有夠暖

相關新聞

反火葬場團體號召百人按鈴控告 彰縣府：對抗策略不予置評

社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會，今到彰化地檢署按鈴控告承辦火化場業務的縣政府承辦人及建築師事務所，明知芳苑鄉長林...

2026台中跨年晚會 蕭敬騰、盧廣仲、動力火車與告五人天王天團齊聚

台中2026跨年晚會請到天王級卡司，包含久未在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰、三金滿貫歌王盧廣仲，以及天團動力火車、告五人等，...

豐原監理站及所轄汽車代檢廠行憲紀念日 暫停受理汽車檢驗

豐原監理站及所轄汽車代檢廠本月25日行憲紀念日，暫停受理汽車檢驗服務，如果車輛應到檢日期最後一天剛好在假期，可順延至假期...

台中高鐵三路橋梁 後天封橋改善

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」，受限橋面僅有雙向各1汽車道、1機車道，且有分隔島，尖峰經常壅塞，成為來往高鐵站的交...

台中再查獲廚餘餵豬 陳駿季：將設檢舉獎金

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，但僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。農業部長陳...

榮成紙廠擴廠說明會 村民反對：長久汙染未改善

彰化縣二林鎮榮成紙廠擴建計畫進入二階環評，今天在二林圖書館舉辦「健康風險評估規劃及範疇說明會」，不過村民及環保團體認為工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。