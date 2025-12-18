2026台中跨年晚會 蕭敬騰、盧廣仲、動力火車與告五人天王天團齊聚

台中2026跨年晚會請到天王級卡司，包含久未在台灣跨年的金曲歌王蕭敬騰、三金滿貫歌王盧廣仲，以及天團動力火車、告五人等，共16組藝人，搭配跨年倒數的180秒煙火秀。市府表示，去年跨年晚會吸引將近50萬人次，盼今年再創新高。

「2026台中最強跨年夜」今年12月31日下午6時在水湳經貿園區中央公園舉行，市府今天公布完整16組表演藝人名單，也請其中的新生代女團babyMINT預熱演出。

新聞局長欒治誼表示，2025台中跨年就創造48萬人次入場觀看，突破過去台中跨年演唱會的紀錄，今年「壓力很大」，必須再創新高；2026跨年晚會的陣容非常厲害，可以說是全台最強，不只擁有黃金卡司，還有絢麗燦爛的180秒煙火秀。

欒治誼指出，2026台中跨年晚會卡司兼顧各年齡層與音樂風格，包含蕭敬騰、盧廣仲、動力火車、告五人等重量級陣容，還有麋先生MIXER、TRASH、怕胖團，讓「聽團咖」也能享受跨年夜晚，主持陣容則由阿KEN搭檔蔡尚樺；除了晚會，市府也跨局處推出「台中Hi吧」慶典，從年底到年初都有精彩活動。

交通局長葉昭甫表示，跨年晚會人潮非常龐大，建議要前往的民眾搭乘捷運，可在綠線文華高中站或文心櫻花站下車，再步行到會場。市府也設置2個接駁點，第一是捷運市政府站，該處有設置接駁車，人滿發車；第二是松竹站，該處有台鐵和捷運共站，一樣有接駁車。