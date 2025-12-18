台中10座運動中心年破4百萬人次 115年再增2館

快訊

中央社／ 台中18日電

台中市推動「酷城市、酷運動」政策，7年來啟用6座國民暨兒童運動中心、4座兒童運動中心，國民暨兒童運動中心年度使用人次已突破400萬，明年烏日及西區的運動館將啟用。

台中市運動局今天發布新聞稿，台中市打造兒童專屬運動空間，讓運動從小扎根，今年豐原、清水及太平3座國民暨兒童運動中心陸續啟用，象徵山、海、屯三大生活圈運動資源全面到位。

運動局指出，7年來從社區型、區域型到大型場館系統性布建，已讓運動設施成為日常生活的一部分。國民暨兒童運動中心使用人次逐年攀升，年度使用人次已突破400萬，反映市民對運動空間的高度需求。

運動局說明，烏日全民運動館、西區兒童運動中心規劃明年陸續啟用；大龍全民運動館明年上半年開工。「台中巨蛋」工程今年6月完成開挖，正式邁入主體結構階段。「國際足球運動休閒園區」工程預計115年完工、116年上半年啟用。

運動局補充，台中每年辦理超過60場路跑活動，透過連續9年榮獲中央「特優獎」肯定的「運動i台灣2.0計畫」，推動超過3000場次全民運動課程，讓不同年齡層、市民族群都能找到適合自己的運動方式。

運動中心 台中市 豐原

