豐原監理站及所轄汽車代檢廠行憲紀念日 暫停受理汽車檢驗

豐原監理站及所轄汽車代檢廠本月25日行憲紀念日，暫停受理汽車檢驗服務，如果車輛應到檢日期最後一天剛好在假期，可順延至假期結束後第一個上班日，即12月26日完成車輛檢驗，逾期仍未參加車輛定期檢驗，將處以900元以上1800元以下罰鍰，逾期6個月以上者，還會被註銷車輛牌照。

豐原監理站提醒車主驗車時，持有效期間30日以上之汽車強制險保險證、行車執照、牌照登記書（除營業車輛經所有人申請查驗新領牌照登記書外，其餘車輛免攜帶），就近至各區監理所(站)或各代檢廠辦理定期檢驗。

豐原監理站長朱豐誠表示，驗車定檢期限將屆滿的車主，應提早安排車輛定期保養及檢驗，確保車輛性能保持最佳狀態及行車安全，也能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車，建議民眾可多利用車輛代檢廠服務，每家代檢廠車輛驗車數有限制。