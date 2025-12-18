台中高鐵三路橋梁 後天封橋改善

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」，受限橋面僅有雙向各1汽車道、1機車道，且有分隔島，尖峰經常壅塞，成為來往高鐵站的交通瓶頸。市府啟動橋梁改善工程，打除中央分隔島，調整為雙向各2個混合車道，近日完工，提升通行效率。

建設局指出，烏日高鐵站周邊持續發展，加上高鐵娛樂城預計明年或後年完工啟用，將帶來大量人潮與車潮；市府投入700萬元推動「烏日區高鐵三路聯外橋梁改善工程」，在娛樂城啟用前，強化南屯與烏日往返高鐵站區的交通。

建設局長陳大田表示，高鐵三路聯外橋梁全長535公尺、寬14公尺，改善工程將打除分隔島、刨封更新路面並重繪標線，完工後橋面改為雙向各2個混合車道，提升車輛容納量與行車安全。

陳大田說，烏日、南屯地方代表及高鐵公司等相關單位達成共識，工程12月20日上午8時進場施工，預計12月25日深夜前完工，力求在最短時間內完成改善、降低對交通的影響。

建設局也提醒，施工期間橋梁將封閉，範圍從高鐵站區至台74線，市府提前於周邊道路設置改道指引，並安排義交疏導交通，請民眾改走建國路。