台中再查獲廚餘餵豬 陳駿季：將設檢舉獎金

行政院拍板後年全面禁止廚餘養豬，明年起一年為轉型期，豬農仍能有條件使用廚餘養豬，但僅限事業廚餘，禁止家戶廚餘。農業部長陳駿季昨表示，將設計檢舉獎金制度，讓社會大眾共同監督不守法養豬戶。

陳駿季表示，今年10月22日出現本土非洲豬瘟疫情至今，已查獲16場次廚餘養豬戶違規，其中6場已裁罰，其餘10場仍在調查，這也是農業部最擔憂的情況，因偷偷用廚餘餵豬就可能出現疫情破口，後續會啟動更嚴格的聯合稽查。

台中市府本月15日接獲通報，龍井區1家養豬場疑違法以廚餘餵養豬隻，市府跨局處聯合稽查，確認該場違規用廚餘養豬，情節重大，將從嚴裁處，最高可處400萬元罰鍰。

台中市目前共152家養豬場，原有37家登記廚餘養豬，除爆發非洲豬瘟的梧棲區洽興養豬場停養外，其他家都改用飼料養豬。

農業局指出，龍井區該養豬場飼養21頭豬隻，現場廚餘桶內有麵包、塑膠袋等，飼料槽推車內亦裝有摻水的飼料與麵包，相關事證明確，將依動物傳染病防治條例處5萬至100萬元罰鍰，可再依飼料管理法處3萬元至300萬元罰鍰，合併從嚴開罰。