榮成紙廠擴廠說明會 村民反對：長久汙染未改善

記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮榮成紙廠擴建計畫進入二階環評，今天舉辦「健康風險評估規劃及範疇說明會」，不過村民及環保團體反對擴廠。
二林鎮榮成紙廠擴建計畫進入二階環評，今天舉辦「健康風險評估規劃及範疇說明會」，不過村民及環保團體反對擴廠。

彰化縣二林鎮榮成紙廠擴建計畫進入二階環評，今天在二林圖書館舉辦「健康風險評估規劃及範疇說明會」，不過村民及環保團體認為工廠長久製造汙染，反對擴廠。

反榮成紙廠自救會、彰化縣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、台灣健康空氣聯盟、監督施政聯盟、財團法人環境權保障基金會成員今天出席「榮成紙業二林廠毗連擴展計畫環境影響說明書健康風險評估規劃及範疇說明會」，居民也表達反對擴廠立場。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，二林榮成紙廠在二林廣興里農業區，也鄰近大城鄉潭墘村，當地居民長期飽受榮成紙廠汙染，空汙瀰漫酸臭味與汙染物質，還大面積佔用農地堆放紙類貨櫃，甚至擴建廠區早在近二十年就大量燒煤發電，現在還要擴建焚燒量近四倍，所以居民反對再擴廠。

大城鄉潭墘村長柯志憲說，榮成紙廠製造空汙眾所周知，常飄散臭味，如果紙廠不排汙，一切若都合法規，他們也不會反對擴廠，希望彰化縣府要加強監督。

負責執行健康風險評估規劃的景丰科技表示，計畫是委託中國醫藥大學調查，將對開發園區周邊10公里包括二林、大城、竹塘、芳苑等鄉鎮居民進行評估，會先確認運作時產生的物質，收集毒物資料，評估每項物質對人體健康產生的危害，最後做成總致癌風險與非致癌風險的危害指標。

榮成紙廠表示，他們會落實資訊公開與風險管理，近年也持續投入製程改善與污染減量作為，包括提升汽電共生系統效率、逐步降低生煤使用量、強化空氣污染防制設備效能，並持續推動節水與回收再利用措施，透過內部節水管理與中水回用，降低單位產品用水量，減輕對周邊水體負荷。

榮成紙廠表示，此次擴建計畫是因近年包裝用紙市場需求成長，所以規劃於既有二林廠區旁毗連土地增設廠房及倉儲設施，相關規劃均在既有廠區範圍內進行，未來榮成紙業將持續配合環評及健康風險評估作業，與地方共同守護環境品質與居民健康。

二林鎮榮成紙廠擴建計畫進入二階環評，今天舉辦「健康風險評估規劃及範疇說明會」。
二林鎮榮成紙廠擴建計畫進入二階環評，今天舉辦「健康風險評估規劃及範疇說明會」。

