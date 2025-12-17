快訊

出庭狂講2.2小時…沈慶京談父親、老友崩潰爆哭 感嘆自己來日無多

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

立院衛環委員會訪中國醫大附醫 考察AI智慧醫療

中央社／ 台中17日電

立法院社會福利及衛生環境委員會今天前往中國醫藥大學附設醫院考察，了解國內目前在AI智慧醫療、ESG永續治理、創新生醫發展及綠色醫療等領域的推動成果。

立院社環委員會今天前往中國醫大附醫及質子治療中心考察，包括國民黨立委廖偉翔、王育敏、陳菁徽及民進黨立委王正旭、衛福部長石崇良、中國醫大董事長蔡長海、中國醫大附設醫院院長周德陽等人出席。

擔任衛環委員會召集委員的廖偉翔說明，這次是要了解國內目前在AI智慧醫療、ESG永續治理、創新生醫發展及綠色醫療等領域的推動成果。會中並由衛生福利部、環境部及中國醫大分別進行專題簡報，呈現相關政策與醫療現場結合的具體成效。

衛福部表示，近年積極推動AI智慧醫療與醫療資訊互通標準，建構以FHIR為核心的健康資料與規則平台，加速電子病歷跨院整合，至今已成功將健保癌藥事前審查流程由2週縮短至1天，有效提升行政效率與病患就醫品質。

在醫療環境永續方面，環境部指出，目前透過節能診斷、ESCO能源改善、醫院碳盤查與7大環境策略，已協助多家醫院找出每年近5000萬度的節電潛力，同時提升醫療廢棄物的循環再利用率，以奠定醫療體系邁向淨零轉型的重要基礎。

中國醫大則展示自主開發的智能照護機器人「愛寶（Eirbot）」結合自主導航、語音辨識與自然語言理解等科技，協助執行病房導覽、衛教提醒、健康諮詢等工作，減輕護理人員負擔，讓專業人力更能聚焦於臨床事務上，提升整體照護效率與醫療品質。

此行也安排參訪中國醫大質子治療中心，院方說明，質子治療特別適用於兒童腫瘤、頭頸癌及其他難治性腫瘤患者。石崇良對此表示，健保於今年12月1日將兒童癌症質子治療納保，未來不僅能讓更多病童接受先進治療，也可大幅減輕家長的經濟負擔，為病童提供更完善的照護環境。

永續 考察 健保

延伸閱讀

長照3.0預算超過1100億元 衛福部將強化獨老、孤老照護

政府砸千億 衝大健康產業…衛福部長：未來五年逐步完成二大計畫

衛福部霸凌案5人遭彈劾 石崇良：有新事證擬重啟調查 不冤枉任何人

家醫、外科可做醫美手術 石崇良：傾向移除或採雙專科共同訓練模式

相關新聞

打通台中高鐵站交通瓶頸 高鐵三路橋梁分隔島耶誕節前後拆除

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」目前採取雙向1汽車道、1機車道配置，汽機車道間有分隔島，容量有限易造成交通瓶頸。市府...

影／南投規模最大「聖誕嘉年華」！連3晚煙火秀 大咖歌手輪番開唱

南投去年停辦跨年晚會，但為搶攻年末旅遊旺季，縣府串連草屯鎮公所擴大舉辦為期3天的「聖誕煙火嘉年華」，於24、27及28日...

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

彰化縣漁民黃超群父子今天在東引外海捕獲約4千尾肥美烏魚，明天即會運回線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，以每尾300到400元計算...

彰化社頭清水岩寺歲末點燈祈福 將送限量馬年百元錢母

彰化縣社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，將發送限量「馬年百元錢母」發財金，也開放預約明年點光明燈...

報好康！100元變200元 彰化市4公有市場聯合促銷拚消費

物價上漲讓家庭主婦買不下手，彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個周五、六，在民生市場、華陽市場、...

影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝

台中市剛走過非洲豬瘟疫情，清潔隊人員十分辛勞。太平區清潔隊辦公廳舍今新建落成啟用，市長盧秀燕上午前往揭牌時特別感謝清潔隊員們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。