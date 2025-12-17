立院衛環委員會訪中國醫大附醫 考察AI智慧醫療

立法院社會福利及衛生環境委員會今天前往中國醫藥大學附設醫院考察，了解國內目前在AI智慧醫療、ESG永續治理、創新生醫發展及綠色醫療等領域的推動成果。

立院社環委員會今天前往中國醫大附醫及質子治療中心考察，包括國民黨立委廖偉翔、王育敏、陳菁徽及民進黨立委王正旭、衛福部長石崇良、中國醫大董事長蔡長海、中國醫大附設醫院院長周德陽等人出席。

擔任衛環委員會召集委員的廖偉翔說明，這次是要了解國內目前在AI智慧醫療、ESG永續治理、創新生醫發展及綠色醫療等領域的推動成果。會中並由衛生福利部、環境部及中國醫大分別進行專題簡報，呈現相關政策與醫療現場結合的具體成效。

衛福部表示，近年積極推動AI智慧醫療與醫療資訊互通標準，建構以FHIR為核心的健康資料與規則平台，加速電子病歷跨院整合，至今已成功將健保癌藥事前審查流程由2週縮短至1天，有效提升行政效率與病患就醫品質。

在醫療環境永續方面，環境部指出，目前透過節能診斷、ESCO能源改善、醫院碳盤查與7大環境策略，已協助多家醫院找出每年近5000萬度的節電潛力，同時提升醫療廢棄物的循環再利用率，以奠定醫療體系邁向淨零轉型的重要基礎。

中國醫大則展示自主開發的智能照護機器人「愛寶（Eirbot）」結合自主導航、語音辨識與自然語言理解等科技，協助執行病房導覽、衛教提醒、健康諮詢等工作，減輕護理人員負擔，讓專業人力更能聚焦於臨床事務上，提升整體照護效率與醫療品質。

此行也安排參訪中國醫大質子治療中心，院方說明，質子治療特別適用於兒童腫瘤、頭頸癌及其他難治性腫瘤患者。石崇良對此表示，健保於今年12月1日將兒童癌症質子治療納保，未來不僅能讓更多病童接受先進治療，也可大幅減輕家長的經濟負擔，為病童提供更完善的照護環境。