彰市4市場聯合促銷 加倍券2400張盼帶動買氣

中央社／ 彰化17日電

為促進彰化市市場經濟活絡，彰化市公所將在民生、華陽、民權及南門市場，舉辦聯合促銷活動，活動4天期間提供2400張加倍券，讓民眾兌換索取，盼帶動市場商機。

彰化市公所今天發布新聞稿，市公所將於19、20日與26、27日，連續2個週五及週六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦市場聯合促銷活動。

市公所指出，促銷活動舉辦期間，民眾只要自備購物袋或環保杯，可前往市場大門憑現金新台幣100元兌換每張價值200元的加倍券，共準備2400張加倍券供民眾索取。

此外，市公所表示，19至31日前往民生市場等4處公有市場採買，拍下採買東西的照片後，上傳至市公所臉書（Facebook），並標記是在哪一處公有市場採買，就有機會抽中青江菜、鯖魚及香菇等7種不同造型娃娃。

彰化市長林世賢說，20日就是冬至，市公所在4處公有傳統市場舉辦年終促銷活動，為彰顯團圓、圓滿、添歲的幸福感，會特別準備冬至湯圓與購物民眾分享，也希望民眾能到傳統市集消費，為過年買氣增溫。

彰化 購物 冬至

