快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

影／南投規模最大「聖誕嘉年華」！連3晚煙火秀 大咖歌手輪番開唱

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「草屯聖誕煙火嘉年華」12月27日在草屯酷比親子運動公園登場，由女歌手安心亞壓軸，並施放10分鐘煙火秀。圖／草屯鎮公所提供
「草屯聖誕煙火嘉年華」12月27日在草屯酷比親子運動公園登場，由女歌手安心亞壓軸，並施放10分鐘煙火秀。圖／草屯鎮公所提供

南投去年停辦跨年晚會，但為搶攻年末旅遊旺季，縣府串連草屯鎮公所擴大舉辦為期3天的「聖誕煙火嘉年華」，於24、27及28日連續三晚有煙火秀，安心亞、草屯囝仔等歌手接力演出，盼帶動地方經濟，也彌補鄉親沒跨年活動的失落感。

草屯鎮長簡賜勝說，草屯鎮往年聖誕節活動均由各教會或企業自行辦理，但今年由縣府補助結合「南投花卉嘉年華」，整合在地教會與觀光資源，推出歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」，連續三晚都有璀璨煙火秀，還有藝人歌手演出。

「草屯聖誕煙火嘉年華」將於12月24日晚上7時在草屯演藝中心戶外廣場舉辦「聖誕點燈晚會」，邀請女歌手羅美玲溫暖開唱，點亮主題聖誕樹燈，並施放3分鐘煙火秀，緊接著27、28日周末2天在草屯酷比親子運動公園先後登場。

而27日、28日兩天均從下午3時開始，有市集及在地團體演出，還邀請FEniX、CN 吳承恩、ZORN、AKB48 Team TP、阿蘭AC、聖恩等超人氣歌手，並由安心亞、嘻哈天團「草屯囝仔」分別擔任壓軸，且連兩晚施放10至15分鐘煙火大秀。

簡賜勝說，他原以規畫跨年煙火活動作為政見，但經與縣長許淑華討論，考量周邊縣市壓縮跨年卡司及規模，決定改為聖誕煙火嘉年華並擴大辦理，活動納入學校、在地企業與教會力量，是蘊含地方文化、市集及璀璨煙火的大型音樂盛會。

觀光處長陳志賢則說，為刺激草屯經濟，搶攻年末旅遊旺季，透過南投花卉嘉年華，21日在陳府將軍廟辦千人焢窯，接著是聖誕煙火嘉年華，提前共同迎接2026年，縣府也積極推動九九峰氦氣球樂園，搭配南投燈會開園，來拉抬地方觀光。

南投「草屯聖誕煙火嘉年華」今舉辦宣傳記者會，活動為期3天於12月24、27、28日登場，每晚都有煙火秀及歌手開唱。記者賴香珊／攝影
南投「草屯聖誕煙火嘉年華」今舉辦宣傳記者會，活動為期3天於12月24、27、28日登場，每晚都有煙火秀及歌手開唱。記者賴香珊／攝影
「草屯聖誕煙火嘉年華」12月24日晚上7時在草屯演藝中心戶外廣場舉辦「聖誕點燈晚會」，女歌手羅美玲將溫暖開唱。圖／草屯鎮公所提供
「草屯聖誕煙火嘉年華」12月24日晚上7時在草屯演藝中心戶外廣場舉辦「聖誕點燈晚會」，女歌手羅美玲將溫暖開唱。圖／草屯鎮公所提供
南投「草屯聖誕煙火嘉年華」將於12月24日登場，活動為期3天都有煙火秀，今舉辦宣傳記者會。記者賴香珊／攝影
南投「草屯聖誕煙火嘉年華」將於12月24日登場，活動為期3天都有煙火秀，今舉辦宣傳記者會。記者賴香珊／攝影
「草屯聖誕煙火嘉年華」12月28日在草屯酷比親子運動公園登場，嘻哈天團「草屯囝仔」壓軸，並施放15分鐘煙火秀。圖／草屯鎮公所提供
「草屯聖誕煙火嘉年華」12月28日在草屯酷比親子運動公園登場，嘻哈天團「草屯囝仔」壓軸，並施放15分鐘煙火秀。圖／草屯鎮公所提供
南投「草屯聖誕煙火嘉年華」將於12月24日登場，活動為期3天都有煙火秀，今舉辦宣傳記者會。記者賴香珊／攝影
南投「草屯聖誕煙火嘉年華」將於12月24日登場，活動為期3天都有煙火秀，今舉辦宣傳記者會。記者賴香珊／攝影

跨年晚會 南投 煙火秀 聖誕節

延伸閱讀

南投草屯聖誕煙火嘉年華 安心亞等群星接力演出

羅志祥隔9年合體舊愛！乳浪陣陣 187秒高潮撼動萬人

安心亞耶誕城冒雨秀辣腿！網友全醒「連阿公都站起來」

Emma考上輔大大傳榜首！送101朵紅玫瑰給壽星媽小禎逼出眼淚

相關新聞

打通台中高鐵站交通瓶頸 高鐵三路橋梁分隔島耶誕節前後拆除

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」目前採取雙向1汽車道、1機車道配置，汽機車道間有分隔島，容量有限易造成交通瓶頸。市府...

影／南投規模最大「聖誕嘉年華」！連3晚煙火秀 大咖歌手輪番開唱

南投去年停辦跨年晚會，但為搶攻年末旅遊旺季，縣府串連草屯鎮公所擴大舉辦為期3天的「聖誕煙火嘉年華」，於24、27及28日...

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

彰化縣漁民黃超群父子今天在東引外海捕獲約4千尾肥美烏魚，明天即會運回線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，以每尾300到400元計算...

彰化社頭清水岩寺歲末點燈祈福 將送限量馬年百元錢母

彰化縣社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，將發送限量「馬年百元錢母」發財金，也開放預約明年點光明燈...

報好康！100元變200元 彰化市4公有市場聯合促銷拚消費

物價上漲讓家庭主婦買不下手，彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個周五、六，在民生市場、華陽市場、...

影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝

台中市剛走過非洲豬瘟疫情，清潔隊人員十分辛勞。太平區清潔隊辦公廳舍今新建落成啟用，市長盧秀燕上午前往揭牌時特別感謝清潔隊員們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。