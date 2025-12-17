影／南投規模最大「聖誕嘉年華」！連3晚煙火秀 大咖歌手輪番開唱

南投去年停辦跨年晚會，但為搶攻年末旅遊旺季，縣府串連草屯鎮公所擴大舉辦為期3天的「聖誕煙火嘉年華」，於24、27及28日連續三晚有煙火秀，安心亞、草屯囝仔等歌手接力演出，盼帶動地方經濟，也彌補鄉親沒跨年活動的失落感。

草屯鎮長簡賜勝說，草屯鎮往年聖誕節活動均由各教會或企業自行辦理，但今年由縣府補助結合「南投花卉嘉年華」，整合在地教會與觀光資源，推出歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」，連續三晚都有璀璨煙火秀，還有藝人歌手演出。

「草屯聖誕煙火嘉年華」將於12月24日晚上7時在草屯演藝中心戶外廣場舉辦「聖誕點燈晚會」，邀請女歌手羅美玲溫暖開唱，點亮主題聖誕樹燈，並施放3分鐘煙火秀，緊接著27、28日周末2天在草屯酷比親子運動公園先後登場。

而27日、28日兩天均從下午3時開始，有市集及在地團體演出，還邀請FEniX、CN 吳承恩、ZORN、AKB48 Team TP、阿蘭AC、聖恩等超人氣歌手，並由安心亞、嘻哈天團「草屯囝仔」分別擔任壓軸，且連兩晚施放10至15分鐘煙火大秀。

簡賜勝說，他原以規畫跨年煙火活動作為政見，但經與縣長許淑華討論，考量周邊縣市壓縮跨年卡司及規模，決定改為聖誕煙火嘉年華並擴大辦理，活動納入學校、在地企業與教會力量，是蘊含地方文化、市集及璀璨煙火的大型音樂盛會。