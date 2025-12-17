快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

看魔術、小丑及特技表演 「芊動彰化．親子園區」20日辦聖誕市集

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，親子可以造訪「三隻小豬的家」。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，親子可以造訪「三隻小豬的家」。記者劉明岩／攝影

耶誕節即將到來，位在彰化市區的「芊動彰化．親子園區」，訂本月20日下午2時起，開「耶誕趴」，園區入口設置聖誕主題裝置，營造節慶氛圍，結合表演、市集與親子互動體驗，要讓親子們一起過個難忘的耶誕節。

這項活動從下午2時起展開，現場規劃包括特技演出、魔術秀、小丑互動與氣球表演等，還設有適合孩童參與的冰雪小火車、氣墊遊樂設施及創意手作體驗，讓不同年齡層都能找到適合的活動內容；市集部分則邀集多輛餐車與攤位進駐，提供披薩、捲餅、棉花糖等輕食，讓民眾在參與活動之餘，也能享用多元餐飲選擇。

「芊動彰化．親子園區」位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，面積1600多坪，坤悅開發公司預定興建多棟住宅大樓，目前仍在申請建照，基地在未改建前，斥資800萬元在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從今年8月2日起免費開放，民眾可欣賞生動有趣巨型彩繪牆、造訪「三隻小豬的家」，夜間還有絢麗的燈光秀。

坤悅開發近年在中彰投地區推出多項住宅建案，並持續投入社區活動與公共參與。公司指出，彰化市生活機能成熟，自住需求穩定，基地即將進入住宅開發階段，此次藉由耶誕節活動除回饋在地，也作為了解市民生活需求與期待的交流機會，留下城市與居民共同參與的記憶。

位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，生動有趣的巨型彩繪牆，十分吸睛。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，生動有趣的巨型彩繪牆，十分吸睛。記者劉明岩／攝影
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，生動有趣的巨型彩繪牆，在燈光映照下，格外吸睛。圖／坤悅開發公司提供
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，生動有趣的巨型彩繪牆，在燈光映照下，格外吸睛。圖／坤悅開發公司提供
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，舊車站在燈光映照下，格外吸睛。圖／坤悅開發公司提供
位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，建商申請建照期間，在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，舊車站在燈光映照下，格外吸睛。圖／坤悅開發公司提供

彰化 親子 耶誕節

延伸閱讀

熄燈半年再亮燈！花蓮蝴蝶谷換人營運主打森林溫泉 園區步道開放待評估

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

男屏東自首2年前南投殺人棄屍 刑事局長拜拜後隔日彰化尋獲白骨

引用芳苑鄉長說詞被視為不實 彰化反火葬場行動協會將提告

相關新聞

打通台中高鐵站交通瓶頸 高鐵三路橋梁分隔島耶誕節前後拆除

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」目前採取雙向1汽車道、1機車道配置，汽機車道間有分隔島，容量有限易造成交通瓶頸。市府...

影／南投規模最大「聖誕嘉年華」！連3晚煙火秀 大咖歌手輪番開唱

南投去年停辦跨年晚會，但為搶攻年末旅遊旺季，縣府串連草屯鎮公所擴大舉辦為期3天的「聖誕煙火嘉年華」，於24、27及28日...

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

彰化縣漁民黃超群父子今天在東引外海捕獲約4千尾肥美烏魚，明天即會運回線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，以每尾300到400元計算...

彰化社頭清水岩寺歲末點燈祈福 將送限量馬年百元錢母

彰化縣社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，將發送限量「馬年百元錢母」發財金，也開放預約明年點光明燈...

報好康！100元變200元 彰化市4公有市場聯合促銷拚消費

物價上漲讓家庭主婦買不下手，彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個周五、六，在民生市場、華陽市場、...

影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝

台中市剛走過非洲豬瘟疫情，清潔隊人員十分辛勞。太平區清潔隊辦公廳舍今新建落成啟用，市長盧秀燕上午前往揭牌時特別感謝清潔隊員們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。