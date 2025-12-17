看魔術、小丑及特技表演 「芊動彰化．親子園區」20日辦聖誕市集
耶誕節即將到來，位在彰化市區的「芊動彰化．親子園區」，訂本月20日下午2時起，開「耶誕趴」，園區入口設置聖誕主題裝置，營造節慶氛圍，結合表演、市集與親子互動體驗，要讓親子們一起過個難忘的耶誕節。
這項活動從下午2時起展開，現場規劃包括特技演出、魔術秀、小丑互動與氣球表演等，還設有適合孩童參與的冰雪小火車、氣墊遊樂設施及創意手作體驗，讓不同年齡層都能找到適合的活動內容；市集部分則邀集多輛餐車與攤位進駐，提供披薩、捲餅、棉花糖等輕食，讓民眾在參與活動之餘，也能享用多元餐飲選擇。
「芊動彰化．親子園區」位在彰化市民生地下道邊的原台汽客運彰化車站用地，面積1600多坪，坤悅開發公司預定興建多棟住宅大樓，目前仍在申請建照，基地在未改建前，斥資800萬元在彰化首創先行開闢為深富童趣的親子園區，從今年8月2日起免費開放，民眾可欣賞生動有趣巨型彩繪牆、造訪「三隻小豬的家」，夜間還有絢麗的燈光秀。
坤悅開發近年在中彰投地區推出多項住宅建案，並持續投入社區活動與公共參與。公司指出，彰化市生活機能成熟，自住需求穩定，基地即將進入住宅開發階段，此次藉由耶誕節活動除回饋在地，也作為了解市民生活需求與期待的交流機會，留下城市與居民共同參與的記憶。
