南投首設山地消防站 義消擔任主力守護山區消防
南投縣偏遠山區消防量能長期不足，南投縣消防局首度在信義鄉地利村設立消防站，由義消擔任第一線救災主力。地利村昨晚雜草火警，義消即時出動撲滅火勢，成為南投縣強化偏鄉消防布局的實際驗證，預計明年擴大至其他偏遠山區。
昨天晚間7時30分，信義鄉地利村二鄰一處空地發生雜草火警，因地處山區、距離信義消防分隊路程遙遠，若延誤恐危及周邊住家。設於地利村的消防站義消得知後，立即駕駛小型消防車前往灌救，約在晚間8時35分控制並撲滅火勢，未造成災情擴大。
這次火警共出動地利消防站義消8人，能在短時間內有效控制火勢，凸顯「就近救災」的重要性。消防局指出，地利消防站成立後，由在地義消駐守、平時受訓，已能補足偏遠山區消防空窗，避免「遠水救不了近火」。
消防局表示，信義鄉多為山地聚落、道路狹窄且距離消防分隊遙遠，今年9月20日在地利村成立消防站，服務範圍涵蓋地利、潭南、雙龍、人和等村落，並延伸至水里鄉民和村，同步完成山地消防水源與消防栓箱建置，共設置39具。
消防局也招募並培訓17名在地義消，配發消防衣帽鞋等基本裝備及小型消防車，讓義消成為偏鄉第一線消防戰力，這次地利村火警即時撲滅，正是新設消防站發揮效能的最佳例證。
消防局表示，明年預計在仁愛鄉發祥、都達、萬豐等部落成立消防站，結合義消與社區民力，全面強化南投縣山區消防安全網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言