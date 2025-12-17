影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

彰化縣漁民黃超群父子今天在東引外海捕獲約4千尾肥美烏魚，明天即會運回線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，以每尾300到400元計算，估計可賣到150萬元，發了一筆小財。

縣議員賴清美說，黃超群父子日前才在東引捕獲900多尾 烏魚，判斷周遭海域一定還有烏魚群，立即再趕往作業，果然在今天中午左右傳來好消息，共捕獲4000多尾，當他們將一尾尾烏魚拉上船上時， 都十分開心。

縣議員賴清美說，烏魚季一般都在冬至前後，今天距本月21日冬至還有4天，也就是烏魚季快進入尾聲，沒想到還能幸運捕獲到4千尾，黃超群預定明天將烏魚載回塭仔港，請老饕們注意相關訊息，時即前往搶鮮。