南投草屯聖誕煙火嘉年華 安心亞等群星接力演出

南投縣政府與草屯鎮公所攜手推出「草屯聖誕煙火嘉年華」，活動於24、27及28日登場，除規劃點燈儀式與3場煙火秀外，並邀請安心亞及在地團體草屯囝仔等群星接力演出。

草屯鎮公所與縣府今天舉行活動記者會，由薪傳舞蹈團表演揭開序幕；草屯鎮長簡賜勝、南投縣政府觀光處長陳志賢以及多位民意代表與會。

簡賜勝表示，感謝縣府支持，成就草屯歷年來規模最大的聖誕節慶活動，融合音樂盛會、市集與煙火，串聯學校、在地企業與教會力量，並結合稻草文化節，讓遊客看見不一樣的草屯。

嘉年華活動於24日晚間7時，由草屯鎮演藝中心戶外廣場的「聖誕點燈晚會」率先登場，並施放首場煙火秀；27、28日從下午3時起於草屯酷比親子運動公園，由安心亞、FEniX、CN 吳承恩、ZORN、AKB48Team TP、阿蘭AC、聖恩等歌手輪番上陣，草屯囝仔擔任壓軸。

陳志賢說，謝謝交通部觀光署補助及草屯鎮公所合辦此活動，縣府目前也推動九九峰氦氣球樂園建設與啟用事宜，加上南投花卉嘉年華等系列活動，可望進一步帶動草屯觀光發展。