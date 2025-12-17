快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

南投草屯聖誕煙火嘉年華 安心亞等群星接力演出

中央社／ 南投17日電
南投縣政府與草屯鎮公所攜手推出「草屯聖誕煙火嘉年華」，17日舉行記者會，宣布活動將於24、27及28日登場，除規劃點燈儀式與3場煙火秀外，還邀請藝人演出。（南投縣政府提供）中央社
南投縣政府與草屯鎮公所攜手推出「草屯聖誕煙火嘉年華」，17日舉行記者會，宣布活動將於24、27及28日登場，除規劃點燈儀式與3場煙火秀外，還邀請藝人演出。（南投縣政府提供）中央社

南投縣政府與草屯鎮公所攜手推出「草屯聖誕煙火嘉年華」，活動於24、27及28日登場，除規劃點燈儀式與3場煙火秀外，並邀請安心亞及在地團體草屯囝仔等群星接力演出。

草屯鎮公所與縣府今天舉行活動記者會，由薪傳舞蹈團表演揭開序幕；草屯鎮長簡賜勝、南投縣政府觀光處長陳志賢以及多位民意代表與會。

簡賜勝表示，感謝縣府支持，成就草屯歷年來規模最大的聖誕節慶活動，融合音樂盛會、市集與煙火，串聯學校、在地企業與教會力量，並結合稻草文化節，讓遊客看見不一樣的草屯。

嘉年華活動於24日晚間7時，由草屯鎮演藝中心戶外廣場的「聖誕點燈晚會」率先登場，並施放首場煙火秀；27、28日從下午3時起於草屯酷比親子運動公園，由安心亞、FEniX、CN 吳承恩、ZORN、AKB48Team TP、阿蘭AC、聖恩等歌手輪番上陣，草屯囝仔擔任壓軸。

陳志賢說，謝謝交通部觀光署補助及草屯鎮公所合辦此活動，縣府目前也推動九九峰氦氣球樂園建設與啟用事宜，加上南投花卉嘉年華等系列活動，可望進一步帶動草屯觀光發展。

南投縣 簡賜勝 煙火秀

延伸閱讀

羅志祥隔9年合體舊愛！乳浪陣陣 187秒高潮撼動萬人

安心亞耶誕城冒雨秀辣腿！網友全醒「連阿公都站起來」

Emma考上輔大大傳榜首！送101朵紅玫瑰給壽星媽小禎逼出眼淚

王柏傑、謝欣穎分手半年爆舊情復燃！好心情全寫在臉上「滿血復活」

相關新聞

打通台中高鐵站交通瓶頸 高鐵三路橋梁分隔島耶誕節前後拆除

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」目前採取雙向1汽車道、1機車道配置，汽機車道間有分隔島，容量有限易造成交通瓶頸。市府...

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

彰化縣漁民黃超群父子今天在東引外海捕獲約4千尾肥美烏魚，明天即會運回線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，以每尾300到400元計算...

彰化社頭清水岩寺歲末點燈祈福 將送限量馬年百元錢母

彰化縣社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，將發送限量「馬年百元錢母」發財金，也開放預約明年點光明燈...

報好康！100元變200元 彰化市4公有市場聯合促銷拚消費

物價上漲讓家庭主婦買不下手，彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個周五、六，在民生市場、華陽市場、...

影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝

台中市剛走過非洲豬瘟疫情，清潔隊人員十分辛勞。太平區清潔隊辦公廳舍今新建落成啟用，市長盧秀燕上午前往揭牌時特別感謝清潔隊員們...

調薪難、壓力大 私托人力荒更嚴重

政府提高托育補助，家長將嬰幼兒送托意願增加；但托嬰中心業者指出，目前托育人員薪資偏低，持有教保員資格者多選擇公托或非營利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。