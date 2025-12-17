報好康！100元變200元 彰化市4公有市場聯合促銷拚消費

物價上漲讓家庭主婦買不下手，彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個周五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦聯合促銷活動，共準備了2400張加倍券，民眾憑100元現金即可兌換到每張價值200元的加倍券。

此外，還有一項「好康」是，凡是在12月19 日起至 12月31日，到4處公有市場採買時，拍下採買東西的照片，將照片上傳至市公所Facebook、並標記是在哪一處公有市場採買的，即有機會抽中超夯的包括青江菜、鯖魚、香菇、青花椰菜、小雞腿、雞、白花椰菜等7種不同造型的款式的娃娃」。

市長林世賢表示，本周日就是冬至，彰化市公所在4處公有傳統市場舉辦年終促銷活動中，是為了彰顯團圓、圓滿、添歲的幸福感，也特別準備冬至湯圓與購物民眾分享，並希望民眾多多利用至傳統市集購買消費，慢慢為過年買氣增溫。

相關活動資訊可上彰化市公所官網與Facebook粉專查詢。