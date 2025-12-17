快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

聽新聞
0:00 / 0:00

報好康！100元變200元 彰化市4公有市場聯合促銷拚消費

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦聯合促銷活動。圖／市公所提供
彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦聯合促銷活動。圖／市公所提供

物價上漲讓家庭主婦買不下手，彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個周五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦聯合促銷活動，共準備了2400張加倍券，民眾憑100元現金即可兌換到每張價值200元的加倍券。

此外，還有一項「好康」是，凡是在12月19 日起至 12月31日，到4處公有市場採買時，拍下採買東西的照片，將照片上傳至市公所Facebook、並標記是在哪一處公有市場採買的，即有機會抽中超夯的包括青江菜、鯖魚、香菇、青花椰菜、小雞腿、雞、白花椰菜等7種不同造型的款式的娃娃」。

市長林世賢表示，本周日就是冬至，彰化市公所在4處公有傳統市場舉辦年終促銷活動中，是為了彰顯團圓、圓滿、添歲的幸福感，也特別準備冬至湯圓與購物民眾分享，並希望民眾多多利用至傳統市集購買消費，慢慢為過年買氣增溫。

相關活動資訊可上彰化市公所官網Facebook粉專查詢。

彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦聯合促銷活動，市長林世賢歡迎市民踴躍前往消費。圖／市公所提供
彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦聯合促銷活動，市長林世賢歡迎市民踴躍前往消費。圖／市公所提供
彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦聯合促銷活動。圖／市公所提供
彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個星期五、六，在民生市場、華陽市場、民權市場與南門市場等4處公有市場，舉辦聯合促銷活動。圖／市公所提供

彰化 照片

延伸閱讀

綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

2026彰化縣長選戰升溫！藍營3強啟動協調、綠營4人月底決定人選

林世賢市長神助攻「彰化隊」直通印度 打開兆元商機大門！

綠營黨內互打？彰化縣長「類初選」4人搶 彰化市前後市長爆蓋布條風波

相關新聞

打通台中高鐵站交通瓶頸 高鐵三路橋梁分隔島耶誕節前後拆除

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」目前採取雙向1汽車道、1機車道配置，汽機車道間有分隔島，容量有限易造成交通瓶頸。市府...

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

彰化縣漁民黃超群父子今天在東引外海捕獲約4千尾肥美烏魚，明天即會運回線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，以每尾300到400元計算...

彰化社頭清水岩寺歲末點燈祈福 將送限量馬年百元錢母

彰化縣社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，將發送限量「馬年百元錢母」發財金，也開放預約明年點光明燈...

報好康！100元變200元 彰化市4公有市場聯合促銷拚消費

物價上漲讓家庭主婦買不下手，彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個周五、六，在民生市場、華陽市場、...

影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝

台中市剛走過非洲豬瘟疫情，清潔隊人員十分辛勞。太平區清潔隊辦公廳舍今新建落成啟用，市長盧秀燕上午前往揭牌時特別感謝清潔隊員們...

調薪難、壓力大 私托人力荒更嚴重

政府提高托育補助，家長將嬰幼兒送托意願增加；但托嬰中心業者指出，目前托育人員薪資偏低，持有教保員資格者多選擇公托或非營利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。