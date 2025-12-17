快訊

彰化社頭清水岩寺歲末點燈祈福 將送限量馬年百元錢母

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，也將發送限量「馬年百元錢母」發財金。記者林宛諭／攝影
彰化縣社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，將發送限量「年百元錢母」發財金，也開放預約明年點光明燈、太歲燈、藥師燈，清水岩寺總幹事陳慶福說，近年除了求錢母民眾多，點藥師燈的人也大增，通常都在農曆年前後就會額滿。

百年古寺清水岩寺主祀觀音，是台灣最先供奉三寶佛的寺廟，與虎山岩、碧山岩合稱中部三大名岩，陳慶福說，歲末點燈祈福是寺方行之有年的重要傳統，將恭請湛因法師領眾誦經，祈求諸佛菩薩加持，庇佑國泰民安，也盼大家藉由這場殊勝法會，為過去一年畫下圓滿句點，並以正念迎接即將到來的馬年。

陳慶福說，歲末點燈祈福活動於20日晚間7時開始，結束後將發送限量「馬年百元錢母」發財金，這份經過法會加持的結緣品，寓意著財源廣進、好運旺來，和大家分享即將迎接新年的喜氣。

清水岩寺也開始受理明年點燈，價格維持不變，太歲燈300元，光明燈和藥師燈均600元，陳慶福說，每年大約都在農曆年前後就會額滿，尤其藥師燈4年前開始開放600盞給民眾點燈，但每次都秒殺，應民眾需求，現已增加到3千盞仍經常在農曆年前就額滿，為了方便全省各地民眾點燈，寺方也開放線上報名，可上官網查詢。

社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，也將發送限量「馬年百元錢母」發財金。記者林宛諭／攝影
