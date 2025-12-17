聽新聞
影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝
台中市剛走過非洲豬瘟疫情，清潔隊人員十分辛勞。太平區清潔隊辦公廳舍今新建落成啟用，市長盧秀燕上午前往揭牌時特別感謝清潔隊員們，表示因為清潔隊多位處偏遠地區，而且廳舍常只是鐵皮屋，夏熱冬冷，而清潔隊員們的工作又十分辛苦，因此她親自前往致意，表示感謝之意。
盧秀燕說，太平區清潔隊辦廳舍以往僅是鐵皮屋，且已有30年，夏天熱的要命，冬天卻寒風四起冷的不得了，而且有人有刻板印象，認為反正是清理垃圾的地方不必太好，但是她卻認為應該要改善，因此特別興建新的廳舍，往後清潔隊員們工作後還可以熱水淋浴，清洗後再下班。
盧秀燕特別感謝時任市議員的李麗華民國109時在議員拿著照片圖板質疑，要求進行清潔隊廳舍改建，接著還有賴義鍠、蔡耀頡、張玉嬿和江和樹等議員的關心和支持預算，才讓廳舍得以有4千多萬元預算得以改建。另外，有意參選台中市長的立委楊瓊瓔今也一同前往向清潔隊員致意。
