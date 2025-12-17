影像記錄社區故事 南投拍微電影展現在地溫情

南投縣政府以竹山鎮延正社區、竹山社區及國姓社區等在地感人故事為題材拍攝微電影，並由社區民眾擔綱演出，今天於南投戲院舉行3部影片首映會，展現社區力量與居民情感。

縣府每年透過微電影拍攝，記錄績優社區發展內容與成長歷程，今年竹山鎮延正社區、竹山社區及國姓社區為主題，取材自社區實際發生的人物事件及在地故事，歷時10個月完成3部微電影拍攝。

出席致詞的南投縣副縣長王瑞德表示，藉由微電影讓大眾看見社區價值，感受在地情感與社區力量，也希望吸引更多鄉親投入社區、彼此陪伴成長，期許明年10個優等社區皆能有代表性影片，角逐115年度全國金卓越社區選拔時獲得佳績。

南投縣政府社會及勞動局說，已連續8年運用公益彩券盈餘補助經費拍攝社區微電影，今年推出「家在等我」、「人生七十美」、「在光裡成長」3部作品，涵蓋老人、家庭、兒少與跨文化議題，充分展現南投社區多元且成熟的發展成果。

延正社區發展協會理事長張勝安表示，社區有許多老厝藉由社區力量保留活化，成為兒少活動空間，也讓年輕一代感受社區人情與互助，重新理解「家」的意義。

竹山社區發展協會理事長曾鈺琄說，社區為長者提供第二人生的舞台，能當志工服務他人，如劇中70歲長者加入社區後重新找回熱情，並成為防暴宣導種子教師。

國姓社區發展協會理事長彭百慶提及，影片主角原為一名排斥參與活動的身心障礙孩子，在老幼共學及母親陪伴下，逐漸建立自信與勇氣，讓社區成為守護兒少成長的重要保護網。