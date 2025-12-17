快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

影像記錄社區故事 南投拍微電影展現在地溫情

中央社／ 南投17日電
南投縣政府以竹山鎮延正社區、竹山社區及國姓社區等在地感人故事為題材，拍攝社區微電影，並由社區民眾擔綱演出，作品涵蓋老人、家庭、兒少與跨文化議題，展現南投社區力量及情感，17日於南投戲院舉行3部影片首映會。（南投縣政府提供）中央社
南投縣政府以竹山鎮延正社區、竹山社區及國姓社區等在地感人故事為題材，拍攝社區微電影，並由社區民眾擔綱演出，作品涵蓋老人、家庭、兒少與跨文化議題，展現南投社區力量及情感，17日於南投戲院舉行3部影片首映會。（南投縣政府提供）中央社

南投縣政府以竹山鎮延正社區、竹山社區及國姓社區等在地感人故事為題材拍攝微電影，並由社區民眾擔綱演出，今天於南投戲院舉行3部影片首映會，展現社區力量與居民情感。

縣府每年透過微電影拍攝，記錄績優社區發展內容與成長歷程，今年竹山鎮延正社區、竹山社區及國姓社區為主題，取材自社區實際發生的人物事件及在地故事，歷時10個月完成3部微電影拍攝。

出席致詞的南投縣副縣長王瑞德表示，藉由微電影讓大眾看見社區價值，感受在地情感與社區力量，也希望吸引更多鄉親投入社區、彼此陪伴成長，期許明年10個優等社區皆能有代表性影片，角逐115年度全國金卓越社區選拔時獲得佳績。

南投縣政府社會及勞動局說，已連續8年運用公益彩券盈餘補助經費拍攝社區微電影，今年推出「家在等我」、「人生七十美」、「在光裡成長」3部作品，涵蓋老人、家庭、兒少與跨文化議題，充分展現南投社區多元且成熟的發展成果。

延正社區發展協會理事長張勝安表示，社區有許多老厝藉由社區力量保留活化，成為兒少活動空間，也讓年輕一代感受社區人情與互助，重新理解「家」的意義。

竹山社區發展協會理事長曾鈺琄說，社區為長者提供第二人生的舞台，能當志工服務他人，如劇中70歲長者加入社區後重新找回熱情，並成為防暴宣導種子教師。

國姓社區發展協會理事長彭百慶提及，影片主角原為一名排斥參與活動的身心障礙孩子，在老幼共學及母親陪伴下，逐漸建立自信與勇氣，讓社區成為守護兒少成長的重要保護網。

微電影 南投縣 兒少

延伸閱讀

心理健康需求日增 新北2030年將完成設置14處心衛中心

高雄7社區獲金卓越獎 陳其邁肯定永續發展

宜蘭淨零永續 縣府率先碳盤查示範通過國際查證、11村里獲低碳認證

拒絕高齡負面形容詞！他們用手機網購、醫院掛號 還會用App叫小黃

相關新聞

打通台中高鐵站交通瓶頸 高鐵三路橋梁分隔島耶誕節前後拆除

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」目前採取雙向1汽車道、1機車道配置，汽機車道間有分隔島，容量有限易造成交通瓶頸。市府...

影／冬至前…彰化漁民東引捕獲4千尾肥美烏魚 估計進帳150萬元

彰化縣漁民黃超群父子今天在東引外海捕獲約4千尾肥美烏魚，明天即會運回線西鄉塭仔港現場宰殺開賣，以每尾300到400元計算...

彰化社頭清水岩寺歲末點燈祈福 將送限量馬年百元錢母

彰化縣社頭鄉清水岩寺12月20日晚間將舉辦「歲末點燈祈福」活動，將發送限量「馬年百元錢母」發財金，也開放預約明年點光明燈...

報好康！100元變200元 彰化市4公有市場聯合促銷拚消費

物價上漲讓家庭主婦買不下手，彰化市公所訂12月19、20日與12月26、27日，連續兩個周五、六，在民生市場、華陽市場、...

影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝

台中市剛走過非洲豬瘟疫情，清潔隊人員十分辛勞。太平區清潔隊辦公廳舍今新建落成啟用，市長盧秀燕上午前往揭牌時特別感謝清潔隊員們...

調薪難、壓力大 私托人力荒更嚴重

政府提高托育補助，家長將嬰幼兒送托意願增加；但托嬰中心業者指出，目前托育人員薪資偏低，持有教保員資格者多選擇公托或非營利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。