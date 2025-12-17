打通台中高鐵站交通瓶頸 高鐵三路橋梁分隔島耶誕節前後拆除

台中高鐵站的重要聯外道路「高鐵三路」目前採取雙向1汽車道、1機車道配置，汽機車道間有分隔島，容量有限易造成交通瓶頸。市府推動改善工程，將打除橋梁分隔島，增加車道數量為雙向各2個混合車道，預計20日開工、25日完工，提升通行效率。

建設局指出，烏日高鐵站周邊持續發展，且高鐵娛樂城預計明年或後年完工啟用，將帶來大量人潮與車潮；市府投入700萬元推動「烏日區高鐵三路聯外橋梁改善工程」，提前部署交通因應措施，將在最短時間內強化南屯與烏日往返高鐵站區的交通。

建設局長陳大田表示，高鐵三路聯外橋梁是南屯通往高鐵站的重要道路，目前橋面雙向各配置1汽車道、1機車道，汽機車道間有分隔島無法跨越，限制橋面的車輛容量，遇到緊急事故也難以彈性調整，容易造成回堵；此外，橋面鋪面老舊，也影響到通行安全，亟需改善。

陳大田指出，市府12月10日已邀集烏日與南屯區的立委、議員、里長和高鐵公司等相關單位，獲得各方同意，將於12月20日上午8時進場施工，預計25日晚上12時前完工；施工內容依序為打除分隔島、刨封路面與重新繪設標線。

建設局說明，改善範圍包含整座橋梁，全長535公尺、寬14公尺，打除的分隔島總長1070公尺，刨封路面面積約7490平方公尺；完工後橋面變成雙向各2個混合車道，有效提升車輛容納量，此外路面刨封更新後，道路標線防滑係數也會提升為65BPN。

建設局補充，施工期間會封閉橋梁，範圍從站區一路到台74線，市府已經提前在周邊道路設置改道指引，也安排義交協助引導交通，請用路人改走建國路降低施工影響。