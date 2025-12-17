聽新聞
靜宜69校慶 表揚5傑出校友

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

今年是靜宜大學69周年校慶，昨在「靜宜69．傳承久久」典禮中，校方頒發第22屆傑出校友殊榮予郭素娥、紀信成、黃春柳、黃淑妮及賴建宏等5位校友，肯定專業與貢獻；並舉行「感謝恩人」儀式，感謝6位校友長期支持校務與學生成長。

5位「傑出校友」中，郭素娥是現任成大醫學院附設醫院營養部主任，擔任全國營養師公會理事長時，協助學弟妹職涯發展。

紀信成是藏璞日本古美術執行長、澄舍藝術中心負責人，為靜宜營造東西方融合的藝術場景。

藏真藝術董事長黃春柳，回饋母校原木家具與藝術品，促進產學交流；校友賴建宏，研發台灣生技品牌，入選「Asian Scientist」十大亞洲潛力創新發明並獲國家級獎項肯定。

校友黃淑妮現任台灣柏釧企業財務長暨柏力力企業負責人，設立靜宜「惜學還願天使基金」，成為學子重要後盾。

此外，靜宜校方特別感謝沈宜玲、陳淑珠、黃淑妮、黃世明、鄭桂英與鄭偉毓等6位恩人，均長期支持校務發展，為學校注入穩定力量，提供學子實質助益。

董事長蘇耀文表示，「69」在華人文化中象徵「順利」與「長久」，從字形來看代表陰陽相生、互助合作、和諧共融；正如靜宜69年來的發展歷程，象徵循環與新生，代表靜宜邁向下一個嶄新階段。

靜宜大學校長林思伶說，靜宜始終是一所以「人」為核心的大學。面對快速變動的教育環境，靜宜將持續秉持以真理為根、以良知為路、以愛為力量的辦學精神，兼顧學術與品格、國際視野與在地關懷，走出屬於自己的教育道路。

靜宜大學 天使基金 藝術品

