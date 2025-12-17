聽新聞
調薪難、壓力大 私托人力荒更嚴重

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

政府提高托育補助，家長將嬰幼兒送托意願增加；但托嬰中心業者指出，目前托育人員薪資偏低，持有教保員資格者多選擇公托或非營利幼兒園，起薪較高且有調薪機制，相較下一般托嬰中心薪資多在4萬元以下。業者建議，應以薪資支援教育系統留才，穩定照顧水準。

彰化托嬰中心業者表示，人力不足時，托嬰中心無法收滿嬰幼兒，連帶影響收入。部分業者曾嘗試聘請持保母執照的二度就業婦女，但連續有3、4人入職後短期離職。嬰兒無法清楚表達需求，照顧繁瑣，加上偶有新聞事件，使家長對托嬰要求更高，托育人員心理壓力大，降低從業意願。

彰化縣嬰幼兒發展協會理事長宋櫻美指出，公共化托育機構薪資高於準公共托嬰中心，是現實問題，但公托的行政工作與教案相較多，托育人員會依個人需求選擇。現行規定，準公共托嬰中心依年資調薪，滿六年以上至少達3萬9200元，但許多托育人員將托嬰中心經驗當跳板，可能轉任居家保母或進入薪資更高的領域，是常見現象。

大葉大學企業管理學系主任童惠玲認為，薪資是工作最重要誘因，同工不同酬會導致人力不穩定；在組織管理上，營造舒適溫暖的工作文化，提供適度專業培訓與支持，也是留住人才的重要方式。

