公托供不應求 彰縣府加薪留才

彰化公共托育需求居高不下，卻也面臨人力流動、薪資偏低的問題，全縣到今年底，公辦民營托嬰中心可達10家、收托348名，預約踴躍；縣府除配合中央調薪政策，另加碼符合條件就加薪1000元，盼留住托育人力。

彰化市「向陽長照樂活館」昨動土，規畫興建4層樓，結合公共化托嬰中心、日照服務與社區活動空間，預計2027年完工，提供在地居民全齡照顧，成為縣內推動托育與長照整合的重要示範，為彰縣公托再加1。

縣府為穩定托育人力，明年起採取「中央調薪、地方加給」雙軌並進。配合中央政策，公共托育機構托育人員起薪已由3萬5485元調高至3萬8011元；縣府另加碼，只要在公托服務滿一年且考績甲等，可加薪1000元，盼藉此改善長期低薪導致的人力流動問題，為公托體系留住經驗人員。

除公托，彰化另有54家私立托嬰中心，全數加入準公共系統。依規定，業者須在3年內將新進托育人員薪資調升至3萬3200元，作為政府簽約條件之一。社會處指出，托育工作工時長、責任重，縣府將持續督導業者落實輪班制度，並協助中心申請人力優化方案，減輕托育人員行政負擔，避免第一線照顧者被文書與雜務拖垮，影響照顧品質。

相較之下，台中市公托量能雖大，仍供不應求。全市46處公托可收托1343名幼兒，但截至9月仍有4311名幼童候補，候補比高達3.22倍，市府說明，每名家長可登記2處候補，實際人數略低於統計值，但也凸顯公托資源嚴重吃緊。

台中市社會局指出，公托托育人員起薪同為3萬8011元，並依年資、學歷、考核與任職區域，另有每月500至2500元不等加給，盼提高留任誘因。