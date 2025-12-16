公投電子連署需求增 民眾想申辦卻頻撲空氣炸…中市府回應

台中議員江肇國今天指出，民眾請假到戶政事務所申辦自然人憑證卻撲空，26所戶所自然人憑證存量，有6所掛0、16所不足百張，市府應主動調度；中市府稱已向中央申請卡片。

公投電子連署帶動自然人憑證申辦潮，民進黨市議員江肇國今天告訴媒體，近期接獲多起民眾陳情，為申辦自然人憑證特地請假前往戶政事務所，卻因卡片存量不足撲空，民眾轉往其他戶所後，仍因卡片存量不足無法申辦，氣得直跳腳。

江肇國說，依內政部規範，各戶所至少維持5天安全存量約200至400張，但在西區、南區、東區、北區及原縣區都有存量不足問題；全市26所戶政事務所，目前有6所存量0、16所不足百張，申辦需求升高，市府應積極向中央爭取卡片配額並主動調度。

台中市民政局透過文字稿表示，近期因公投案線上連署需求，各地自然人憑證申辦量攀升，因自然人憑證IC卡及製證設備由內政部統一製發與管理，卡片供應緊縮非台中獨有問題；11月28日起各戶所每天向中央申請配送，但因中央目前大缺貨，12月12日獲配1200張，已發給各戶所，全市目前仍缺7150張。

民政局指出，部分戶政事務所卡片庫存已用罄，自然人憑證可跨戶所申辦，民眾可至全國任一戶政事務所辦理，無須返回戶籍地。

民團發起廢止憲法訴訟法憲法法庭法官人數限制與選罷法修法共4案公投，並首度採須以自然人憑證實體卡驗證的電子連署，根據民團參照內政部資料統計，11月底起短短13天內，全國自然人憑證發卡量已破7.7萬張，部分戶政事務所出現缺卡狀況。