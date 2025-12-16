快訊

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

公投電子連署需求增 民眾想申辦卻頻撲空氣炸…中市府回應

中央社／ 台中16日電
公投電子連署帶動自然人憑證申辦潮，民進黨市議員江肇國今天告訴媒體，近期接獲多起民眾陳情，為申辦自然人憑證特地請假前往戶政事務所，卻因卡片存量不足撲空。示意圖／中央社
公投電子連署帶動自然人憑證申辦潮，民進黨市議員江肇國今天告訴媒體，近期接獲多起民眾陳情，為申辦自然人憑證特地請假前往戶政事務所，卻因卡片存量不足撲空。示意圖／中央社

台中議員江肇國今天指出，民眾請假到戶政事務所申辦自然人憑證卻撲空，26所戶所自然人憑證存量，有6所掛0、16所不足百張，市府應主動調度；中市府稱已向中央申請卡片。

公投電子連署帶動自然人憑證申辦潮，民進黨市議員江肇國今天告訴媒體，近期接獲多起民眾陳情，為申辦自然人憑證特地請假前往戶政事務所，卻因卡片存量不足撲空，民眾轉往其他戶所後，仍因卡片存量不足無法申辦，氣得直跳腳。

江肇國說，依內政部規範，各戶所至少維持5天安全存量約200至400張，但在西區、南區、東區、北區及原縣區都有存量不足問題；全市26所戶政事務所，目前有6所存量0、16所不足百張，申辦需求升高，市府應積極向中央爭取卡片配額並主動調度。

台中市民政局透過文字稿表示，近期因公投案線上連署需求，各地自然人憑證申辦量攀升，因自然人憑證IC卡及製證設備由內政部統一製發與管理，卡片供應緊縮非台中獨有問題；11月28日起各戶所每天向中央申請配送，但因中央目前大缺貨，12月12日獲配1200張，已發給各戶所，全市目前仍缺7150張。

民政局指出，部分戶政事務所卡片庫存已用罄，自然人憑證可跨戶所申辦，民眾可至全國任一戶政事務所辦理，無須返回戶籍地。

民團發起廢止憲法訴訟法憲法法庭法官人數限制與選罷法修法共4案公投，並首度採須以自然人憑證實體卡驗證的電子連署，根據民團參照內政部資料統計，11月底起短短13天內，全國自然人憑證發卡量已破7.7萬張，部分戶政事務所出現缺卡狀況。

江肇國 公投 內政部 台中市 自然人憑證

延伸閱讀

中市府公布好市多選址為炒地皮？盧秀燕舉輝達為例：不贊成反商情緒

清潔隊員宣傳購物節還錄影回傳 中市府：宣傳政策

廚餘脫水機運轉一天就喊停？議員揭3大缺失 中市府這樣說

盧秀燕視察中…綠議員爆和平山區驚見「垃圾燃燒坑」環保局說話了

相關新聞

昔日鉛中毒腦部受損 台中市前議長張宏年今驚傳過世

台中市議會前議長張宏年今天驚傳過世，享壽73歲，消息傳出後，地方萬分不捨。其子、現任台中市議員張彥彤對此則婉拒受訪。

影／真敢生！彰化青農夫婦生第6胎...鄉長再加碼紅包 共領5萬6

彰化縣溪州鄉一對年輕夫婦生下第6胎，溪州鄉長江淑芬今天親自帶著公所第6胎的3萬6千元生育津貼及鄉長個人加碼的2萬紅包到醫...

禁家戶廚餘養豬恐爆廚餘大戰？台中挨批「3無」擺爛 環保局回應了

明年起禁家戶廚餘養豬，台中市民進黨議員周永鴻今指，清潔隊處理廚餘量將爆增，恐爆廚餘亂丟潮，但環保局仍採「無溝通、無數據、...

公投電子連署需求增 民眾想申辦卻頻撲空氣炸…中市府回應

台中議員江肇國今天指出，民眾請假到戶政事務所申辦自然人憑證卻撲空，26所戶所自然人憑證存量，有6所掛0、16所不足百張，...

引用芳苑鄉長說詞被視為不實 彰化反火葬場行動協會將提告

彰化縣反火葬場行動協會今決定，控告設計規畫火化場的建築師事務所，理由是芳苑鄉長親口林保玲陳述無贊成火葬場興建也沒樂觀其成...

南彰化首座社宅今動土！陳素月、黃秀芳稱若入主縣府 將繼續爭取社宅

彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」今天下午舉行動土儀式，中央斥資11億元興建社宅，規劃3房、2房、套房共181戶，只租...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。