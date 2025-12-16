引用芳苑鄉長說詞被視為不實 彰化反火葬場行動協會將提告

彰化縣反火葬場行動協會今決定，控告設計規畫火化場的建築師事務所和縣政府業務承辦人員，理由是長親口陳述無贊成火葬場興建也沒樂觀其成，火化場選址評估報告虛構鄉長同意配合設置的內容；鄉長林保玲相當無奈，希望外界不要對她的談話斷章取義。

反火葬場行動協會指出，根據今年10月間鄉民與反火葬場行動協會成員，在芳苑鄉公所會議室與鄉長林保玲座談，鄉長親口陳述「並無贊成火葬場興建也沒有樂觀其成興建火葬場」。

反火葬場行動協會認為，承包縣政府「火化場選址評估報告」的建築師事務所，仍在報告中虛構、捏造鄉長同意配合設置之內容，致使彰化縣政府承辦人員依據該虛偽報告內容，向彰化縣議會提出「彰化縣火化場開發計畫專案報告」，並正式登載於議會公文書及紀錄中，此行為已涉嫌違法，因此依法檢舉告發。

林保玲稍晚獲知反火葬場行動協會的決定，表示她好心公開對話、傾聽民意，當天她講話完整句子是「我沒贊成也沒不同意興建火葬場」，每次縣政府談到興建火化場，她都強調「要好好問地方意見」，每次被問到芳苑鄉對這件事的立場，她都說鄉公所不是決策單位，她沒贊成或不同意的決策權，請外界不要斷章取義來曲解她的話。