南彰化首座社宅今動土！陳素月、黃秀芳稱若入主縣府 將繼續爭取社宅

彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」今天下午舉行動土儀式，中央斥資11億元興建社宅，規劃3房、2房、套房共181戶，只租不賣，並有活動中心、托嬰中心等公共設施，預計2029年完工。

「靜修好室」動土儀式由內政部常務次長吳堂安、國家住都中心董事長花敬群主持，立委陳素月、立法黃秀芳、彰化縣政府工務處處長許俊宏、員林市代理市長賴致富等地方人士參與。

國家住都中心已在彰化縣推動5處共634戶社宅，除了今天動土的「靜修好室A、B」外，還有興建中的彰化市「學士安居」、和美鎮「德美好室」，及預計明年動土的「溪湖好室」。

吳堂安說，許多人都很關心租社宅的條件，未來只要沒房子、名下沒財產的，已婚的都可優先抽籤，推動居住正義不僅是蓋社宅，內政部同步透過租金補貼、包租代管及「青年婚育宅」專案，保留20%社宅戶數照顧新婚與婚育家庭，更因應「人屋雙老」問題，於全台推動老宅延壽計畫，完善對各族群的居住支持。

陳素月說，「靜修好室」是南彰化第一座社宅，位於靜修路與萬年路三段交叉口，生活機能完善，且採只租不售，可優先照顧有實際居住需求的青年與家庭。

不過陳素月認為，彰化縣社會住宅的推動進度仍明顯落後，許多年輕人、小資家庭長期承受高房租壓力，卻只能苦苦等待社宅完工，現行社宅推動機制仍有加速與檢討空間，未來她若有機會擔任縣長，將持續向中央爭取資源，逐步擴大社宅量能，減輕青年居住壓力，讓彰化成為青年願意留下、安心成家的城市。

黃秀也芳說，未來若能入主縣府，她也會爭取更多社會住宅，期待社會住宅量能持續擴充，協助年輕人安心成家，「靜修好室」也是彰化縣首座與在地活動中心合建的社宅，展現社宅與地方共融成果。

花敬群表示，社會住宅全面導入通用設計，建置地震監測系統，地震發生十分鐘內，便能完成建築物結構檢測，確保居住安全，未來「靜修好室」A、B棟完工後，開放式無圍欄設計將成為周邊居民安全舒適的友善通行空間。