快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

南彰化首座社宅今動土！陳素月、黃秀芳稱若入主縣府 將繼續爭取社宅

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
南彰化首座社會住宅「靜修好室」今天動土，立委陳素月（左二)、立法黃秀芳（右一)均表示未來若能入主縣府將會繼續爭取興建社宅。記者林宛諭／攝影
南彰化首座社會住宅「靜修好室」今天動土，立委陳素月（左二)、立法黃秀芳（右一)均表示未來若能入主縣府將會繼續爭取興建社宅。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」今天下午舉行動土儀式，中央斥資11億元興建社宅，規劃3房、2房、套房共181戶，只租不賣，並有活動中心、托嬰中心等公共設施，預計2029年完工。

「靜修好室」動土儀式由內政部常務次長吳堂安、國家住都中心董事長花敬群主持，立委陳素月、立法黃秀芳、彰化縣政府工務處處長許俊宏、員林市代理市長賴致富等地方人士參與。

國家住都中心已在彰化縣推動5處共634戶社宅，除了今天動土的「靜修好室A、B」外，還有興建中的彰化市「學士安居」、和美鎮「德美好室」，及預計明年動土的「溪湖好室」。

吳堂安說，許多人都很關心租社宅的條件，未來只要沒房子、名下沒財產的，已婚的都可優先抽籤，推動居住正義不僅是蓋社宅，內政部同步透過租金補貼、包租代管及「青年婚育宅」專案，保留20%社宅戶數照顧新婚與婚育家庭，更因應「人屋雙老」問題，於全台推動老宅延壽計畫，完善對各族群的居住支持。

陳素月說，「靜修好室」是南彰化第一座社宅，位於靜修路與萬年路三段交叉口，生活機能完善，且採只租不售，可優先照顧有實際居住需求的青年與家庭。

不過陳素月認為，彰化縣社會住宅的推動進度仍明顯落後，許多年輕人、小資家庭長期承受高房租壓力，卻只能苦苦等待社宅完工，現行社宅推動機制仍有加速與檢討空間，未來她若有機會擔任縣長，將持續向中央爭取資源，逐步擴大社宅量能，減輕青年居住壓力，讓彰化成為青年願意留下、安心成家的城市。

黃秀也芳說，未來若能入主縣府，她也會爭取更多社會住宅，期待社會住宅量能持續擴充，協助年輕人安心成家，「靜修好室」也是彰化縣首座與在地活動中心合建的社宅，展現社宅與地方共融成果。

花敬群表示，社會住宅全面導入通用設計，建置地震監測系統，地震發生十分鐘內，便能完成建築物結構檢測，確保居住安全，未來「靜修好室」A、B棟完工後，開放式無圍欄設計將成為周邊居民安全舒適的友善通行空間。

「靜修好室」A基地規劃興建1棟地上9層、地下3層；B基地規劃興建地上10層、地下3層建物，預計規劃有套房有95戶，2房型有69戶，3房型有17戶，共181戶，還有托嬰中心及里活動中心。

彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」斥資11億元興建，今天下午舉行動土儀式。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」斥資11億元興建，今天下午舉行動土儀式。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」斥資11億元興建，今天下午舉行動土儀式。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」斥資11億元興建，今天下午舉行動土儀式。記者林宛諭／攝影

社宅 社會住宅 彰化 陳素月 黃秀芳

延伸閱讀

關鍵一夜！民進黨彰化縣長民調今晚啟動 4陣營拚動員

彰化縣長綠營類初選在即 4人南彰化衝刺

拚彰縣長提名黃秀芳傾聽縣民心聲 陳素月畫縣政藍圖

彰化縣長綠營提名類初選衝刺 黃秀芳辦街頭彩繪爭取家長支持

相關新聞

昔日鉛中毒腦部受損 台中市前議長張宏年今驚傳過世

台中市議會前議長張宏年今天驚傳過世，享壽73歲，消息傳出後，地方萬分不捨。其子、現任台中市議員張彥彤對此則婉拒受訪。

影／真敢生！彰化青農夫婦生第6胎...鄉長再加碼紅包 共領5萬6

彰化縣溪州鄉一對年輕夫婦生下第6胎，溪州鄉長江淑芬今天親自帶著公所第6胎的3萬6千元生育津貼及鄉長個人加碼的2萬紅包到醫...

禁家戶廚餘養豬恐爆廚餘大戰？台中挨批「3無」擺爛 環保局回應了

明年起禁家戶廚餘養豬，台中市民進黨議員周永鴻今指，清潔隊處理廚餘量將爆增，恐爆廚餘亂丟潮，但環保局仍採「無溝通、無數據、...

南彰化首座社宅今動土！陳素月、黃秀芳稱若入主縣府 將繼續爭取社宅

彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」今天下午舉行動土儀式，中央斥資11億元興建社宅，規劃3房、2房、套房共181戶，只租...

彰化展覽中心2期打造產業展示平台 預計115年5月完工

彰化國際展覽中心日前展開第二階段工程；彰縣府指出，中心二樓將興建貴賓室、會議室、辦公空間及戶外景觀設施，預計明年5月完工...

走過3億贖款綁票、鉛中毒案 台中市議會前議長張宏年傳奇一生落幕

台中市議會前議長張宏年，今日清晨被家人發現在家中辭世，享壽73歲。其子、市議員張彥彤向警方報案時，表示當時準備叫父親起床...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。