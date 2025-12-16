走過3億贖款綁票、鉛中毒案 台中市議會前議長張宏年傳奇一生落幕

台中市議會前議長張宏年，今日清晨被家人發現在家中辭世，享壽73歲。其子、市議員張彥彤向警方報案時，表示當時準備叫父親起床吃早餐，卻怎麼都叫不醒，明顯死亡。張宏年多年前曾自費服用中藥粉，導致嚴重鉛中毒、腦部受損，近年身體健康不佳而深居簡出，今天傳出噩耗，令地方萬分不捨。

張宏年出身台中在地政治望族，叔公張啟仲是台中市地方派系「張派」領導人，其父親張光儀為前台中市議會副議長，為他奠定深厚政治基礎。張宏年早年投入政治，從基層議員開始服務，憑藉服務紮實與廣闊人脈，連任多屆市議員，並擔任台中市議會（省轄市）副議長，縣市合併後，更登上議長寶座，成為當時台中政壇中呼風喚雨的關鍵人物。

張宏年在中部政壇是響叮噹的人物，2001年薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，綁匪要求3億元贖款，震驚大台中地區，家屬付出3000萬元贖款，被綁3天後獲釋平安歸來。未料隔年，又遭自稱耕讀園槍擊命案的林明樺犯罪集團電話恐嚇，警方加強保護。

張宏年2018年因年事已高，交棒給兒子張彥彤，參選第三屆台中市中區、西區選區市議員，張彥彤不負期望，以該區第一高票當選。2020年，張宏年全家長期自費服用盛唐中醫診所開立的含硃砂中藥粉，鉛、汞濃度超標，張宏年因嚴重鉛中毒住院，腦部受損約4成，身體不如以往，多年來臥病在床，鮮少出現在公開場合。