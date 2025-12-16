快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

走過3億贖款綁票、鉛中毒案 台中市議會前議長張宏年傳奇一生落幕

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市前議長張宏年（前中）今過世。資料照／張彥彤提供
台中市前議長張宏年（前中）今過世。資料照／張彥彤提供

台中市議會前議長張宏年，今日清晨被家人發現在家中辭世，享壽73歲。其子、市議員張彥彤向警方報案時，表示當時準備叫父親起床吃早餐，卻怎麼都叫不醒，明顯死亡。張宏年多年前曾自費服用中藥粉，導致嚴重鉛中毒、腦部受損，近年身體健康不佳而深居簡出，今天傳出噩耗，令地方萬分不捨。

張宏年出身台中在地政治望族，叔公張啟仲是台中市地方派系「張派」領導人，其父親張光儀為前台中市議會副議長，為他奠定深厚政治基礎。張宏年早年投入政治，從基層議員開始服務，憑藉服務紮實與廣闊人脈，連任多屆市議員，並擔任台中市議會（省轄市）副議長，縣市合併後，更登上議長寶座，成為當時台中政壇中呼風喚雨的關鍵人物。

張宏年在中部政壇是響叮噹的人物，2001年薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，綁匪要求3億元贖款，震驚大台中地區，家屬付出3000萬元贖款，被綁3天後獲釋平安歸來。未料隔年，又遭自稱耕讀園槍擊命案的林明樺犯罪集團電話恐嚇，警方加強保護。

張宏年2018年因年事已高，交棒給兒子張彥彤，參選第三屆台中市中區、西區選區市議員，張彥彤不負期望，以該區第一高票當選。2020年，張宏年全家長期自費服用盛唐中醫診所開立的含硃砂中藥粉，鉛、汞濃度超標，張宏年因嚴重鉛中毒住院，腦部受損約4成，身體不如以往，多年來臥病在床，鮮少出現在公開場合。

張宏年叱吒中部政壇多年，如今在家中辭世，代表一個政治時代的結束；家屬目前正低調處理後事，其子張彥彤對父親的事情不願多談，相關追思儀式細節將待日後公布。

張宏年多年前自費服用中藥粉，導致嚴重鉛中毒，近年身體狀況不佳，幾乎是臥病在床。圖／翻攝自台中市議員張彥彤臉書
張宏年多年前自費服用中藥粉，導致嚴重鉛中毒，近年身體狀況不佳，幾乎是臥病在床。圖／翻攝自台中市議員張彥彤臉書
台中市議會前議長張宏年(右)2001年薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，綁匪要求3億元贖款，震驚大台中地區。圖／聯合報系資料照片
台中市議會前議長張宏年(右)2001年薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，綁匪要求3億元贖款，震驚大台中地區。圖／聯合報系資料照片

台中市 議員 中藥

延伸閱讀

昔日鉛中毒腦部受損 台中市前議長張宏年今驚傳過世

楊瓊瓔、江啟臣表態參選台中市長 盧秀燕回應有這兩字之差

王金平從政50周年感恩餐會將登場 伴手禮搶先曝光

綠營台南2026最新民調數字 陳亭妃暫領先差距曝光

相關新聞

昔日鉛中毒腦部受損 台中市前議長張宏年今驚傳過世

台中市議會前議長張宏年今天驚傳過世，享壽73歲，消息傳出後，地方萬分不捨。其子、現任台中市議員張彥彤對此則婉拒受訪。

影／真敢生！彰化青農夫婦生第6胎...鄉長再加碼紅包 共領5萬6

彰化縣溪州鄉一對年輕夫婦生下第6胎，溪州鄉長江淑芬今天親自帶著公所第6胎的3萬6千元生育津貼及鄉長個人加碼的2萬紅包到醫...

禁家戶廚餘養豬恐爆廚餘大戰？台中挨批「3無」擺爛 環保局回應了

明年起禁家戶廚餘養豬，台中市民進黨議員周永鴻今指，清潔隊處理廚餘量將爆增，恐爆廚餘亂丟潮，但環保局仍採「無溝通、無數據、...

南彰化首座社宅今動土！陳素月、黃秀芳稱若入主縣府 將繼續爭取社宅

彰化縣員林市首座社會住宅「靜修好室」今天下午舉行動土儀式，中央斥資11億元興建社宅，規劃3房、2房、套房共181戶，只租...

彰化展覽中心2期打造產業展示平台 預計115年5月完工

彰化國際展覽中心日前展開第二階段工程；彰縣府指出，中心二樓將興建貴賓室、會議室、辦公空間及戶外景觀設施，預計明年5月完工...

走過3億贖款綁票、鉛中毒案 台中市議會前議長張宏年傳奇一生落幕

台中市議會前議長張宏年，今日清晨被家人發現在家中辭世，享壽73歲。其子、市議員張彥彤向警方報案時，表示當時準備叫父親起床...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。