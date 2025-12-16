快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

彰化溪湖道路畫停車格要收費？ 公所澄清：僅為管理秩序沒收費計畫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮市中心道路陸續畫設停車格。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮市中心道路陸續畫設停車格。記者簡慧珍／攝影

彰化縣26鄉鎮市僅5市鎮實施路邊收費停車制度，中央審計單位經常督促另外5鎮公所也要施行，其中溪湖鎮公所陸續完成畫設路邊停車格，近日引起鎮民猜測即將推動路邊收費停車，鎮公所連忙否認，稱為了管理停車秩序畫設格位，沒收費計畫。

溪湖鎮公所今年下半年陸續在鎮內市區道路畫設路外停車格，並配合開發溪湖轉運站另闢停車場，民眾認為「不會沒事畫格子」，猜測將實施路邊收費停車制度，時間起始點可能落在本月底或明年春節前後。

溪湖鎮公所表示，市區停車情形不整齊，不適合停車的地方有人停車影響交通視線，也有長期占用停車位的狀況，鎮公所規畫適合停車空間並畫設格位，方便民眾停放並維持市容觀瞻，目前沒收費計畫，民眾不必過慮。

彰化縣目前實施路邊收費停車的有彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮和北斗鎮，彰化市最早實施，今年邁入第八年，縣政府認為實施後改善路肩長期遭周邊住戶占用、雙排違停等亂象，因此將從這5個市鎮往外拓點，輔導鄉鎮公所辦理市區路邊停車收費。

二林鎮市中心道路大多為雙線道，汽車、機車、行人共用，沒空間畫設停車格，市中心外圍新闢道路較寬也沒畫設；鎮公所表示，實施路邊收費停車的前提是市區發展及民眾需要，二林鎮市區道路畫設停車格一案還有待評估。

溪湖鎮楊姓鎮民指出，發展到一度程度的市鎮才需要路邊收費停車制度，溪湖鎮、二林鎮都沒這方面迫切需求，況且路邊收費停車事關選民荷包，明年就要選舉，溪湖鎮就算要收費也會等到選後再規畫。

溪湖鎮 停車格 彰化

延伸閱讀

托育人力留才！ 彰化明年起公托人員服務滿一年加薪千元

關鍵一夜！民進黨彰化縣長民調今晚啟動 4陣營拚動員

導引線還沒畫完又被撞！彰化彰南路行人庇護島第12撞！公路局將求償

彰化男不滿結帳等太久毆店員 另案打員警共判8月

相關新聞

昔日鉛中毒腦部受損 台中市前議長張宏年今驚傳過世

台中市議會前議長張宏年今天驚傳過世，享壽73歲，消息傳出後，地方萬分不捨。其子、現任台中市議員張彥彤對此則婉拒受訪。

影／真敢生！彰化青農夫婦生第6胎...鄉長再加碼紅包 共領5萬6

彰化縣溪州鄉一對年輕夫婦生下第6胎，溪州鄉長江淑芬今天親自帶著公所第6胎的3萬6千元生育津貼及鄉長個人加碼的2萬紅包到醫...

禁家戶廚餘養豬恐爆廚餘大戰？台中挨批「3無」擺爛 環保局回應了

明年起禁家戶廚餘養豬，台中市民進黨議員周永鴻今指，清潔隊處理廚餘量將爆增，恐爆廚餘亂丟潮，但環保局仍採「無溝通、無數據、...

走過3億贖款綁票、鉛中毒案 台中市議會前議長張宏年傳奇一生落幕

台中市議會前議長張宏年，今日清晨被家人發現在家中辭世，享壽73歲。其子、市議員張彥彤向警方報案時，表示當時準備叫父親起床...

彰化溪湖道路畫停車格要收費？ 公所澄清：僅為管理秩序沒收費計畫

彰化縣26鄉鎮市僅5市鎮實施路邊收費停車制度，中央審計單位經常督促另外5鎮公所也要施行，其中溪湖鎮公所陸續完成畫設路邊停...

環團反對彰化二林精密機械園區分割開發 公所盼：環團不要再封殺

內政部國土管理署今審議彰化縣國土功能分區圖的草案，多個環保團體北上提出建言，要求國土署駁回二林精密機械園區劃分2至3塊的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。