彰化溪湖道路畫停車格要收費？ 公所澄清：僅為管理秩序沒收費計畫

彰化縣26鄉鎮市僅5市鎮實施路邊收費停車制度，中央審計單位經常督促另外5鎮公所也要施行，其中溪湖鎮公所陸續完成畫設路邊停車格，近日引起鎮民猜測即將推動路邊收費停車，鎮公所連忙否認，稱為了管理停車秩序畫設格位，沒收費計畫。

溪湖鎮公所今年下半年陸續在鎮內市區道路畫設路外停車格，並配合開發溪湖轉運站另闢停車場，民眾認為「不會沒事畫格子」，猜測將實施路邊收費停車制度，時間起始點可能落在本月底或明年春節前後。

溪湖鎮公所表示，市區停車情形不整齊，不適合停車的地方有人停車影響交通視線，也有長期占用停車位的狀況，鎮公所規畫適合停車空間並畫設格位，方便民眾停放並維持市容觀瞻，目前沒收費計畫，民眾不必過慮。

彰化縣目前實施路邊收費停車的有彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮和北斗鎮，彰化市最早實施，今年邁入第八年，縣政府認為實施後改善路肩長期遭周邊住戶占用、雙排違停等亂象，因此將從這5個市鎮往外拓點，輔導鄉鎮公所辦理市區路邊停車收費。

二林鎮市中心道路大多為雙線道，汽車、機車、行人共用，沒空間畫設停車格，市中心外圍新闢道路較寬也沒畫設；鎮公所表示，實施路邊收費停車的前提是市區發展及民眾需要，二林鎮市區道路畫設停車格一案還有待評估。

溪湖鎮楊姓鎮民指出，發展到一度程度的市鎮才需要路邊收費停車制度，溪湖鎮、二林鎮都沒這方面迫切需求，況且路邊收費停車事關選民荷包，明年就要選舉，溪湖鎮就算要收費也會等到選後再規畫。