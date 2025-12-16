環團反對彰化二林精密機械園區分割開發 公所盼：環團不要再封殺

內政部國土管理署今審議彰化縣國土功能分區圖的草案，多個環保團體北上提出建言，要求國土署駁回二林精密機械園區劃分2至3塊的不合理變更。縣政府表示，按照環評審查意見分割分期開發二林精機園區。二林鎮公所希望環保反對的同時也提出繁榮產業對策。

彰化縣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、監督施政聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等環團，派員出席審議會議之前提出關鍵建言，指出彰化縣政府準備把3萬公頃農一級農地轉為農二級，幾乎占全縣農一級面積的八成，優良農地大量流失直接威脅糧食安全與農業生產力。

環團又指出，中科四期二林園區開發失當，半數以上土地閒置，這種高耗水的科學園區坐落在缺水、地層下陷嚴重區已明顯違反國土規劃原則，縣府故態復萌，把二林精密機械園區土地畫成2至3塊，執意一錯再錯，並不改炒地皮舊習，持續開發多處產業型態高度重複的產業園區，並在國土計畫中大規模圈地，環團呼籲國土署應嚴格審查、駁回縣政府不合理變更。

縣政府經綠處回應說，科學園區有進駐有門檻，條件較高，光是研發經費須占營業比例12%就不是一般傳產可以做到，致使縣內多數中小企業無法進駐，產業園區是一般產業都可進駐，二者不會有重複的問題，縣政府認為環保與產業發展應該一併考量，至於二林精密園區分割分期開發是按照環評要求，不是縣政府自作主張。

二林鎮公所表示，二林中科土地不租只售，且有全園用水量的限制，已限縮產業進駐條件，二林精密機械園區土地可買下變成自有，中小企業和傳產登記熱烈，鎮公所期盼趕快開發，創造就業機會、帶動地方產業活絡、繁榮地方經濟，並藉由二林精密機械園區廠商進駐加速中央補助闢建聯外道路。

「不要只有反對，地方更想知道封殺開發產業園區之後，有什麼繁榮地方的想法。」二林鎮公所呼籲環團與時俱進，再次檢視二林中科與二林精密機械園區的差異性，從現今汙染防治科技、農水署農業用水資料等重新審視開發產業園區的可行性，提出活絡地方發展的建設性建言。