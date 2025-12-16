快訊

禁家戶廚餘養豬恐爆廚餘大戰？台中挨批「3無」擺爛 環保局回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局清潔隊沿街清運收運家戶垃圾、廚餘。記者趙容萱／攝影
台中市環保局清潔隊沿街清運收運家戶垃圾、廚餘。記者趙容萱／攝影

明年起禁家戶廚餘養豬，台中市民進黨議員周永鴻今指，清潔隊處理廚餘量將爆增，恐爆廚餘亂丟潮，但環保局仍採「無溝通、無數據、無配套」消極態度，恐累垮基層清潔隊。對此，環保局說，因應中央廚餘去化政策調整，環保局已盤點量能，並規畫能源化、堆肥化或黑水虻等多元去化管道。

周永鴻說，明年起，包括小吃攤、社區大樓的廚餘等家戶廚餘不能再養豬，清潔隊收到的廚餘也不可轉賣給養豬戶，清潔隊需處理的廚餘大增，但環保局仍狀況外，維持「三無」態度。

周永鴻指出，一、無溝通，未告知社區大樓與小吃攤明年新制，部分民眾誤以還有緩衝期，屆時若無人清運，恐爆發「廚餘亂丟潮」；二、無數據，養豬戶退場加上法規限制，將導致清潔隊收運量暴增，環保局竟稱「無法評估」增加的數量，形同瞎子摸象；三、無配套，目前缺乏去化管道，若全數送往焚化爐，廚餘脫水流程仍需仰賴人工，將導致基層隊員嚴重過勞。

周永鴻強調，他嚴正要求市府提出具體期程，一、盡速建置多元處理設施，加速推動有機堆肥、生質能發電、黑水虻去化廚餘；二、輔導社區大樓、小吃業者，主動媒合乙級清運業者，避免社區廚餘無處可去。鴻呼籲市府上緊發條、提出對策，不要讓台中新的一年就要迎接廚餘大戰。

環保局說，行政院在12月4日聽取農業部及環境部提出「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，並作成「防疫第一」決議。明年起家戶型廚餘全面禁止養豬，須改送能源化、堆肥化或黑水虻等資源化處理設施去化。

環保局指出，市府已依中央政策方向提前因應，並持續滾動盤點相關量能，包括已盤點各區清潔隊現有收運量能，並將視實際需求爭取預算，逐步擴充人力與車輛；在去化端，能源化、堆肥化及黑水虻等多元資源化處理設施已納入整體規畫評估中。

環保局說明，社區大樓如有委外清運需求，可先洽原合作的一般垃圾清除業者協助收運並送往合格廚餘處理設施；小吃攤所產生廚餘，可配合沿街垃圾車，由清潔隊協助收運處理。

養豬戶到台中某社區大樓收運家戶廚餘。記者趙容萱／攝影
養豬戶到台中某社區大樓收運家戶廚餘。記者趙容萱／攝影

