禁家戶廚餘養豬恐爆廚餘大戰？台中挨批「3無」擺爛 環保局回應了

明年起禁家戶廚餘養豬，台中市民進黨議員周永鴻今指，清潔隊處理廚餘量將爆增，恐爆廚餘亂丟潮，但環保局仍採「無溝通、無數據、無配套」消極態度，恐累垮基層清潔隊。對此，環保局說，因應中央廚餘去化政策調整，環保局已盤點量能，並規畫能源化、堆肥化或黑水虻等多元去化管道。

周永鴻說，明年起，包括小吃攤、社區大樓的廚餘等家戶廚餘不能再養豬，清潔隊收到的廚餘也不可轉賣給養豬戶，清潔隊需處理的廚餘大增，但環保局仍狀況外，維持「三無」態度。

周永鴻指出，一、無溝通，未告知社區大樓與小吃攤明年新制，部分民眾誤以還有緩衝期，屆時若無人清運，恐爆發「廚餘亂丟潮」；二、無數據，養豬戶退場加上法規限制，將導致清潔隊收運量暴增，環保局竟稱「無法評估」增加的數量，形同瞎子摸象；三、無配套，目前缺乏去化管道，若全數送往焚化爐，廚餘脫水流程仍需仰賴人工，將導致基層隊員嚴重過勞。

周永鴻強調，他嚴正要求市府提出具體期程，一、盡速建置多元處理設施，加速推動有機堆肥、生質能發電、黑水虻去化廚餘；二、輔導社區大樓、小吃業者，主動媒合乙級清運業者，避免社區廚餘無處可去。鴻呼籲市府上緊發條、提出對策，不要讓台中新的一年就要迎接廚餘大戰。

環保局說，行政院在12月4日聽取農業部及環境部提出「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，並作成「防疫第一」決議。明年起家戶型廚餘全面禁止養豬，須改送能源化、堆肥化或黑水虻等資源化處理設施去化。

環保局指出，市府已依中央政策方向提前因應，並持續滾動盤點相關量能，包括已盤點各區清潔隊現有收運量能，並將視實際需求爭取預算，逐步擴充人力與車輛；在去化端，能源化、堆肥化及黑水虻等多元資源化處理設施已納入整體規畫評估中。