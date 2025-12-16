快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

非洲豬瘟防疫應變會議 盧秀燕：配合中央政策要求規劃周全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨天下午召開防範非豬災變中心擴大會議。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨天下午召開防範非豬災變中心擴大會議。圖／台中市政府提供

因應非洲豬瘟防疫工作，台中市政府持續推動各項防疫作為與配套措施，台中市長盧秀燕昨天下午召開防範非豬災變中心擴大會議，她肯定各局處持續加強養豬場訪視、食安稽查及廚餘回收作業，讓疫情風險降到最低，她指示各局處配合中央政策規劃周全的防疫及配套措施，守護食安與產業安全。

台中市農業局說明，市府持續強化非洲豬瘟防疫作為，12月5日至14日期間，針對高風險場域加強訪視及案例場後續處理作業，持續進行斃死豬監測，迄今已檢測1340頭，結果均為陰性。同時每日監控死亡畜禽化製流向查核管制系統，強化養豬場管理，其中55處高風險養豬場每3日訪視1次，均未發現異常情形。12月9日接獲西屯區通報疑似棄置豬屍案件，經動保處即時派員查證，確認為狗屍體，已妥善處理並排除疫情疑慮。

衛生局表示，為防範非洲豬瘟，持續加強市售豬肉及相關產品的監測與稽查，迄今已累計查核2267件，結果全數合格，請市民安心選購。因應農曆春節將至，衛生局提前啟動「115年春節食品稽查專案」，目前已完成283件市售豬肉相關製品標示查核，均符合規定，另抽驗的49件豬肉產品仍在檢驗中。後續將持續擴大查驗範圍，並即時公布檢驗結果。

環保局說明，廚餘若未確實瀝乾水分，將增加清運車輛負擔並影響後端處理設施運作效率，呼籲民眾排出廚餘前應優先做好瀝水作業，可利用濾網或具孔洞的瀝水桶降低含水量，並依生、熟廚餘分類，交由清潔隊或合法清除、再利用機構回收。同時也請市民共同落實惜食理念，「吃多少、買多少、煮多少」，從源頭減量廚餘產生，降低環境負擔與整體處理成本。

經發局表示，配合經濟部辦理「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」，截至12月10日最終公告受理日，共計受理991件申請案，市府將持續協助攤商相關作業，減輕營運衝擊。

非洲豬瘟 廚餘 豬肉

延伸閱讀

閣揆不副署財劃法成憲政首例 學者揭藍白版財劃法問題

影／行政院定調財劃法不副署不執行 盧秀燕僅微笑沒回應

楊瓊瓔、江啟臣表態參選台中市長 盧秀燕回應有這兩字之差

影／江啟臣宣布參選台中市長爭取提名 盧秀燕兩度回應了

相關新聞

昔日鉛中毒腦部受損 台中市前議長張宏年今驚傳過世

台中市議會前議長張宏年今天驚傳過世，享壽73歲，消息傳出後，地方萬分不捨。其子、現任台中市議員張彥彤對此則婉拒受訪。

影／真敢生！彰化青農夫婦生第6胎...鄉長再加碼紅包 共領5萬6

彰化縣溪州鄉一對年輕夫婦生下第6胎，溪州鄉長江淑芬今天親自帶著公所第6胎的3萬6千元生育津貼及鄉長個人加碼的2萬紅包到醫...

禁家戶廚餘養豬恐爆廚餘大戰？台中挨批「3無」擺爛 環保局回應了

明年起禁家戶廚餘養豬，台中市民進黨議員周永鴻今指，清潔隊處理廚餘量將爆增，恐爆廚餘亂丟潮，但環保局仍採「無溝通、無數據、...

環團反對彰化二林精密機械園區分割開發 公所盼：環團不要再封殺

內政部國土管理署今審議彰化縣國土功能分區圖的草案，多個環保團體北上提出建言，要求國土署駁回二林精密機械園區劃分2至3塊的...

非洲豬瘟防疫應變會議 盧秀燕：配合中央政策要求規劃周全

因應非洲豬瘟防疫工作，台中市政府持續推動各項防疫作為與配套措施，台中市長盧秀燕昨天下午召開防範非豬災變中心擴大會議，她肯...

迎耶誕、跨年與元宵 豐原三大燈區明晚點燈今天搶先看

迎耶誕、跨年與元宵節，台中市府水利局在豐原區設三大燈區，明晚開始點燈到元宵節，各燈區都有特色，水岸飛馬、雪之心境和雪國耶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。