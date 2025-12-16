非洲豬瘟防疫應變會議 盧秀燕：配合中央政策要求規劃周全

因應非洲豬瘟防疫工作，台中市政府持續推動各項防疫作為與配套措施，台中市長盧秀燕昨天下午召開防範非豬災變中心擴大會議，她肯定各局處持續加強養豬場訪視、食安稽查及廚餘回收作業，讓疫情風險降到最低，她指示各局處配合中央政策規劃周全的防疫及配套措施，守護食安與產業安全。

台中市農業局說明，市府持續強化非洲豬瘟防疫作為，12月5日至14日期間，針對高風險場域加強訪視及案例場後續處理作業，持續進行斃死豬監測，迄今已檢測1340頭，結果均為陰性。同時每日監控死亡畜禽化製流向查核管制系統，強化養豬場管理，其中55處高風險養豬場每3日訪視1次，均未發現異常情形。12月9日接獲西屯區通報疑似棄置豬屍案件，經動保處即時派員查證，確認為狗屍體，已妥善處理並排除疫情疑慮。

衛生局表示，為防範非洲豬瘟，持續加強市售豬肉及相關產品的監測與稽查，迄今已累計查核2267件，結果全數合格，請市民安心選購。因應農曆春節將至，衛生局提前啟動「115年春節食品稽查專案」，目前已完成283件市售豬肉相關製品標示查核，均符合規定，另抽驗的49件豬肉產品仍在檢驗中。後續將持續擴大查驗範圍，並即時公布檢驗結果。

環保局說明，廚餘若未確實瀝乾水分，將增加清運車輛負擔並影響後端處理設施運作效率，呼籲民眾排出廚餘前應優先做好瀝水作業，可利用濾網或具孔洞的瀝水桶降低含水量，並依生、熟廚餘分類，交由清潔隊或合法清除、再利用機構回收。同時也請市民共同落實惜食理念，「吃多少、買多少、煮多少」，從源頭減量廚餘產生，降低環境負擔與整體處理成本。

經發局表示，配合經濟部辦理「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」，截至12月10日最終公告受理日，共計受理991件申請案，市府將持續協助攤商相關作業，減輕營運衝擊。