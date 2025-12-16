影／真敢生！彰化青農夫婦生第6胎...鄉長再加碼紅包 共領5萬6

快訊

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導
溪州鄉產婦周家沄及丈夫王睿泉（右二及右一)生下第6胎，溪州鄉長江淑芬(左一)今天帶著公所生育津貼及鄉長個人加碼紅包共5萬6千元到醫院祝賀。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪州鄉一對年輕夫婦生下第6胎，溪州鄉長江淑芬今天親自帶著公所第6胎的3萬6千元生育津貼及鄉長個人加碼的2萬紅包到醫院祝賀，江淑芬說，年輕人還願意生值得勉勵，明年起除了有生育津貼外，溪州出生幼兒1到3歲每年再加發生日禮金3千元。

溪州鄉產婦周家沄及丈夫王睿泉已有3男2女，近日又在員林市皓生醫院生下第6胎兒子，溪州鄉長江淑芬今天帶著公所生育津貼到醫院探視祝賀。

江淑芬說，現今少子化，對於願意生養的鄉民實在應大大鼓勵，他常告訴年輕人，孩子自帶財，會讓家庭更圓滿，為了將人口留在溪州鄉，公所現今第一胎補助6千元，第二胎1萬2千元，第三胎1萬8千元，明年起第四胎補助2萬6千元，第五胎以上者，每胎補助3萬6千元，雙胞胎6萬元，三胞胎8萬元，出生嬰幼兒滿1到3歲，每年加發生日禮金3千元。

28歲的周家沄和37歲的王睿泉生下第6胎，讓許多親友都讚嘆他們真有勇氣。芭樂農王睿泉說，第6個是六六大順，他的媽媽也是生6個孩子，他們只是順其自然，孩子既然想跟他們，就生，雖養6個小孩也是有壓力，但他相信老一輩說的「孩子自己會帶財」。

周家沄平時在家照顧小孩，老大已讀國小六年級，平日也會幫忙照顧弟妹，老大和剛出生的小兒子相差12歲，爺爺奶奶也會幫忙照料，夫妻倆雖辛苦，但看著成長中的孩子也很有感就感。

皓生醫院院長蔡宗冀說，現在全國生育率每個家庭大概平均只有0.8%到0.9%個小孩，願意生到6個已非常稀少，王爸爸願意肩負責任可說是最勇敢的男人，所以醫院也準備了表揚狀和和大禮包來祝賀他們一家人。

溪州鄉一對年輕夫婦生下第6胎，溪州鄉長江淑芬今天親自帶著公所生育津貼及鄉長個人加碼紅包共5萬6千元到醫院祝賀。記者林宛諭／攝影
